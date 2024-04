La clásica franquicia de videojuegos Golden Axe también tendrá su adaptación para televisión

SEGA y Comedy Central han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de producir una adaptación para televisión de la clásica franquicia de videojuegos ‘Golden Axe’.

Joe Chandler (‘American Dad’, ‘Napoleon Dynamite’) y Mike McMahan (‘Rick & Morty’, ‘Solar Opposites’, ‘Star Trek: Lower Decks’), han sido los elegidos por la directiva de la cadena para llevar las aventuras animadas del clásico arcade a nuestras pantallas de televisión a través de 10 episodios.

Al igual que sucede en los videojuegos de la marca nacida en la Sega AM1 por el año 1989, el diseño de ‘Golden Axe’ también contará con un plantel de múltiples guerreros que tendrán que luchar para salvar a Yuria de la amenaza de Death Adder.

Comedy Central orders new animated series “GOLDEN AXE,” based on the SEGA video game.セガの世界的人気ゲームソフト『ゴールデンアックス』が米国CBSスタジオのプロデュースで、コメディ・セントラルによりアニメーション製作されることが決定しました。https://t.co/7lGSogtBjS