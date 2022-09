Todos los juegos gratis que Ubisoft pone a tu disposición este mes

Desde que surgieran los videojuegos, allá por la década de los 50 cuando, la industria ha ido evolucionando de una espectacular manera que le lleva ahora a mover millones de euros en todo el mundo. España se encuentra en el top ten de países con mayor posición en el mercado, principalmente a través de las aplicaciones. Jugadores de consola y smartphones que dedican casi diez horas a la semana a jugar y que están atentos a todos los movimientos que se producen en el mundillo. Uno de los últimos en sorprender ha sido el de Ubisoft, que ha decidido poner a disposición de sus usuarios todos los juegos gratis hasta el próximo 10 de octubre.

Si bien es cierto que Ubisoft + todavía no ha llegado a consolas, estamos ante una oportunidad única para los usuarios de PC. El 'gaming' como entretenimiento se ha consolidado en Andalucía y seguro que miles de andaluces estarán interesados en aprovechar esta ocasión de usar la totalidad del catálogo de Ubisoft+, que habitualmente cuesta entre 15 y 18 euros, en función de si se aspira a jugar en streaming o no.

Todos los juegos gratis hasta el próximo 10 de octubre

Juegos destacados como Assassin’s Creed, Mirage Far Cry 6, Assassin’s Creed Valhalla, Rainbow Six Extraction, Anno 1800, Skull and Bones, Rainbow Six Siege, Riders Republic, Mario + Rabbids, Sparks of Hope o Rocksmith Plus. Y otros como Rayman, Panzer General, Uno, Trials Rising, South Park, Roller Champion, Splinter Cell, Just Dance, Trivial Pursuit, Monopoly Plus o Chess Royale. Juegos de acción y aventura, de estrategia, scooter, simulación, carreras, casual y multijugador para pasar horas y horas probando un producto para ver si pasado ese mes le convence y decide quedarse en la plataforma.

Cómo darse de alta en Ubisoft+

Desde que hace tres años la compañía francesa comenzara esta aventura no ha parado de aumentar la oferta de contenidos disponibles en la plataforma, incluyendo juegos propios que se han convertido en auténticas sagas con el paso del tiempo. Para poder disfrutar de esta oferta especial sólo hay que acceder a Ubisoft+ y decidir qué plan te interesa, registrarte como si fueras a apuntarte y una vez disfrutado el mes cancelarla dentro del apartado 'Mi suscripción'. Sin duda alguna estamos ante una oferta de captación, pero que también te servirá para probar más de un centenar de juegos con nuevos títulos disponibles desde su lanzamiento como Astrologaster, Evan's Remains, Fell Seal: Arbiter’s Mark y Lake.

Lista completa de juegos de Ubisoft+