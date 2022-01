Anticípate a Pagan: Control, la segunda expansión de contenido para Far Cry 6

Como seguramente ya sabrás, “Pagan: Control”, el segundo paquete de contenido que llega a ‘Far Cry 6’ como parte del Season Pass, ya se encuentra disponible en Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia, y también en Windows PC. En caso contrario, te alegrará saber que aquí podemos encarnar a Pagan Min, el villano de ‘Far Cry 4’, en una nueva experiencia inspirada en el género roguelite, que tiene lugar en las profundidades de la turbulenta psiquis del villano.

Con una mezcla de acción intensa y una potente narrativa, pretende dar a los jugadores una oportunidad para explorar la mente de Pagan, conocer mejor su pasado y enfrentarse a caras muy conocidas, al tiempo que luchan por escapar de su vorágine personal de culpas y arrepentimientos. Si en cambio te estás preguntado por “Joseph: Colapso”, el tercer y último contenido que se lanzará con el Season Pass, estará disponible más adelante este año y permitirá sumergirse en la mente del villano de ‘Far Cry 5’.

Como sabéis, ‘Far Cry 6’, dirigido por Ubisoft Toronto, es un shooter en primera persona y mundo abierto que sumerge a los jugadores en el corazón de una revolución guerrillera actual. Antón Castillo, presidente de la isla de Yara, jura devolver la gloria perdida a su nación mientras prepara a su hijo para que siga sus pasos. El paraíso tiene un precio y enriquecer a su país significa que debe someter a los que no comparten su visión. Nos tocará entonces unirnos a la causa para liberar la isla en el papel de Dani Rojas, habitante de Yara y ex militar que trata de escapar de la isla, pero que acaba finalmente uniéndose al grupo revolucionario Libertad.

También vale la pena recordar que esta no es la primera vez que tenemos la oportunidad de acceder a contenido dirigido a villanos de la serie, ya que 'Far Cry 6' también se complementó con extractos suplementarios dedicados a otro antagonista tan conocido como Vaas, de 'Far Cry 3'. Recientemente, el inimitable Danny Trejo llegó a Yara para alimentar a los hambrientos con sus deliciosos y famosos tacos, aunque en esta ocasión las fuerzas de Antón desbaratan sus planes. Así que no pierdas la oportunidad de formar equipo y luchar con Danny Trejo, primero con una misión narrativa gratis, y luego con una Operación Especial. Está disponible en Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Ubisoft Connect, Ubisoft+, Epic Games y Stadia.