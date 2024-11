Prime Gaming lanza dos fantásticos juegos gratuitos por tiempo limitado, te explicamos cómo canjearlos

Una de las ventajas de ser suscriptor de Amazon Prime es la posibilidad de canjear juegos de la plataforma Prime Gaming mensualmente sin aportar un céntimo de euro extra, lo que brinda a los jugadores aún más opciones para ampliar sus bibliotecas digitales.

Pues bien, el gigante minorista ha preparado dos agradables sorpresas para sus usuarios.

Además de videojuegos como ‘A Plague Tale: Innocence’, ‘Death's Door’, ‘Scorn’ y ‘Coromon’, integrados a la plataforma hace unos días, para cerrar las festividades por Halloween, Prime Gaming ha publicado dos juegos sorpresa: ‘Marvel's Guardians of the Galaxy’ y ‘MAFIA: Definitive Edición’.

Sin olvidar que también hay títulos gratuitos en el servicio del calibre de ‘DOOM Eternal’, ‘Fallout 3: Game of the Year Edition’, ‘Fallout New Vegas: Ultimate Edition’, ‘XDefiant’, ‘Fortnite’, ‘LEGO Fortnite’, ‘Rocket Racing’ y ‘Trackmania’, entre otros.

¿Cómo canjear Marvel's Guardians of the Galaxy y MAFIA: Definitive Edition en Prime Gaming?

Para disfrutar de estos juegos gratuitos, debes ser miembro de Amazon Prime. Si aún no lo eres, puedes acceder al servicio con una prueba gratuita de 30 días y canjear los títulos sin necesidad de una suscripción recurrente, ya que los juegos permanecerán en tus cuentas para siempre. El proceso de canje es muy sencillo:

Dirígete al sitio web de Prime Gaming y regístrate para la prueba gratuita de 30 días.

Visita las páginas de ‘Marvel's Guardians of the Galaxy’ y ‘MAFIA: Definitive Edition’ y haz clic en "Obtener juego".

Activa la clave en la tienda correspondiente o vincula tu cuenta con el servicio para que la validación se realice automáticamente. Después de esto, solo tienes que descargar los juegos y disfrutar.

¿Vale la pena jugar a Marvel's Guardians of the Galaxy?

Peter Quill y la banda de inadaptados más loca de la galaxia tuvieron su propio juego en 2021 y es una gran aventura para quienes aprecian un buen juego de acción con héroes -su promedio de recepción "muy positivo" en Steam, no deja lugar a dudas-.

El videojuego estará disponible hasta el 24 de noviembre de 2024.

Requisitos para ejecutar ‘Marvel's Guardians of the Galaxy’ en PC:

Requisitos mínimos: Windows 10/11 de 64 bits; Procesador: AMD Ryzen 5 1400 o Intel Core i5-4460; Memoria: 8 GB de RAM; Tarjeta de vídeo: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB o AMD Radeon RX 570; Almacenamiento: 80 GB de espacio disponible.

Requisitos recomendados: Windows 10/11 de 64 bits; Procesador: AMD Ryzen 5 1600 o Intel Core i7-4790; Memoria: 16 GB de RAM; Tarjeta de vídeo: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super o AMD Radeon RX 590; Almacenamiento: 80 GB de espacio disponible.

¿Vale la pena jugar a MAFIA: Definitive Edition?

‘MAFIA: Definitive Edition’ es una nueva versión del clásico de 2002 desarrollado por Hangar 13 y lanzado en 2020 para PS4, Xbox One y PC. El juego nos transporta a la era de la Gran Depresión en una ciudad ficticia llamada Lost Heaven, inspirada en Chicago, donde la corrupción y el crimen organizado reinan.

También puede presumir de una recepción "muy positiva" en las más de 63.000 reseñas depositadas en Steam.

El videojuego estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta los requisitos mínimos y recomendados para ejecutarlo en PC:

Requisitos mínimos: Windows 10 de 64 bits; Procesador: Intel Core-i5 2550K 3,4 GHz o AMD FX 8120 3,1 GHz; Memoria: 6 GB de RAM; Tarjeta de vídeo: NVIDIA GeForce GTX 660 o AMD Radeon HD 7870; Almacenamiento: 50 GB de espacio disponible.

Requisitos recomendados: Windows 10 de 64 bits; Procesador: Intel Core-i7 3770 de 3,4 GHz o AMD FX-8350 de 4,2 GHz; Memoria: 16 GB de RAM; Tarjeta de vídeo: NVIDIA GeForce GTX 1080 o AMD Radeon RX 5700; Almacenamiento: 50 GB de espacio disponible.

No pierdas la oportunidad de disfrutar de ‘Marvel's Guardians of the Galaxy’ y ‘MAFIA: Definitive Edition’ de forma gratuita a través de Prime Gaming. Activa la prueba gratuita de 30 días y quédate para siempre con estos títulos y muchos más. Una gran oportunidad para ir ampliando tu colección de juegos sin vaciar los bolsillos.