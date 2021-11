Éstos son los juegos nominados en las principales categorías de The Game Awards 2021

Geoff Keighley, creador y presentador de The Game Awards, finalmente ha revelado el nombre de los nominados a mejor juego de 2021, así como los seleccionados para las 30 categorías de premios que se repartirán la noche del 9 de diciembre. Compitiendo por la prestigiosa denominación GOTY 2021 se encuentra el juego de disparos de Arkane Deathloop, la experiencia cooperativa de It Takes Two, las aventuras Metroid Dread y Psychonauts 2, la aventura de ciencia ficción con mayúsculas Ratchet & Clank: Una dimensión aparte y la imponente experiencia de terror de Resident Evil Village.

Sorprendentemente, entre las opciones para votar consensuadas por la organización y algunos medios de comunicación especializados se deja notar la ausencia de títulos como el majestuoso Forza Horizon 5, de Playground Games, o Returnal, el roguelike de ciencia ficción de Housemarque.

Las bases indican específicamente en la apertura de la fase de votación por parte de la comunidad que todos los juegos comercializados antes del pasado 19 de noviembre son válidos como candidatos, de modo que, por ejemplo, la ausencia de la lista de Forza Horizon 5 no se debe a los plazos de lanzamiento.

A la espera de que se abran las listas para que la comunidad pueda votar, aquí puedes encontrar la lista con las principales categorías de los Game Awards 2021.

Game of the Year: Deathloop, Ratchet & Clank: Una dimensión aparte, Resident Evil Village, It Takes Two, Metroid Dread y Psychonauts 2.

Best Director: Returnal, Deathloop, It Takes Two, Psychonauts 2 y Ratchet & Clank: Una dimensión aparte.

Best Art Direction: The Artful Escape, Deathloop, Kena, Psychonauts 2 y Ratchet & Clank: Una dimensión aparte.

Best Narrative: Life is Strange: True Colors, Deathloop, It Takes Two, Psychonauts 2 y Guardians of the Galaxy.

Best Score: The Artful Escape, Cyberpunk 2077, Deathloop, Guardians of the Galaxy y Nier Replicant.

Best Audio Design: Deathloop, Forza Horizon 5, Ratchet & Clank: Una dimensión aparte, Resident Evil Village y Returnal.

Best Performance: Erika Mori como Alex Chen (Life is Strange: True Colors), Giancarlo Esposito como Antón Castillo (Far Cry 6), Jason Kelley como Colt Vahn (Deathloop), Maggie Robertson como Lady Dimitrescu (Resident Evil Village) y Ozioma Akagha como Julianna Blake (Deathloop).

Best Indie: 12 Minutes, Death's Door, Kena, Inscryption y Loop Hero.

Los Game Awards 2021 se celebran el próximo 9 de diciembre en el Microsoft Theatre de Los Ángeles y este año contarán con audiencia presencial e invitados. Según Keighley, durante la gala los jugadores pueden esperar sorpresas, novedades, espectáculos, celebridades y anuncios. Además, por supuesto, de los 30 premiados.

En 2020, la emisión de los TGA estableció un récord de vistas globales, alcanzando los 83 millones, incluso por encima de los Oscar de la industria cinematográfica.