Private Division y Wētā Workshop anuncian Tales of the Shire: A Hobbit Day Showcase

Atención seguidores e incondicionales de la serie ‘El Señor de los Anillos’ ya que Private Division y Wētā Workshop han anunciado un interesante evento para el próximo 22 de septiembre. ‘A Hobbit Day Showcase’, que como anunciamos tendrá lugar a finales de este mes, se encargará de desvelar los pormenores de ‘Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game’, el nuevo título de la desarrolladora.

Coincidiendo con la celebración anual del Día del Hobbit para los fans de El Señor de los Anillos, esta fecha conmemora el nacimiento de los personajes de ficción Bilbo y Frodo Bolsón. Durante las celebraciones de este año, los usuarios podrán conectarse para ver a los desarrolladores de Wētā, profundizar en las características del juego, entre las que se encuentran: cocinar, pescar, recolectar, decorar, comerciar y mucho más, así como acompañar al equipo en el desarrollo sobre la detallada elaboración de la narrativa de este título, que según apuntan, se mantendrá fiel a los libros.

La maravillosa vida de los hobbits

La entrega profundiza en la apacible y cómoda vida que tienen los hobbits de la Comarca. Aquí los jugadores podrán descubrir, decorar y compartir este idílico rincón de la Tierra Media y aportar su granito de arena para ayudar a que prospere. De este modo podrás dar la bienvenida a la comodidad mientras decoras tu propio agujero hobbit, pescas en estanques de aguas cristalinas, te ocupas del jardín, recolectas frutos silvestres y hierbas o comercias con los habitantes del lugar.

Explora ‘Delagua’, tu nuevo hogar, y descubre los secretos y tesoros perdidos de la Comarca en el papel de uno de los hobbits de los célebres libros de J.R.R. Tolkien. Del mismo modo, podrás personalizar tu aspecto, decorar las instalaciones, descubrir cómo afecta el clima cambiante a las rutinas diarias y conseguir recompensas para progresar en la historia. Recuerda, la comida es amor, así que no olvides pescar, cultivar el jardín y recolectar todos los días para llenar tu despensa con el fruto de tu trabajo. Llegará a Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Netflix Games y PC.