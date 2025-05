Ravenlok o cómo vivir el clásico Alicia en el País de las Maravillas a mandoblazos

Hace unas semanas tuve la oportunidad de probar la versión definitiva de Ravenlok, un juego de acción y rol desarrollado y publicado por Cococucumber para Xbox One, Xbox Series y PC. Es una aventura de acción en un mundo de fantasía inspirada en el clásico Alicia en el País de las Maravillas, con exploración, combates y puzles con una atractiva estética voxel, teniendo que derrotar a una malvada Reina para liberar a un reino mágico de tu tiranía.

En esta ocasión, la Edición Definitiva añade mejoras de combate, niveles inéditos y cierra por todo lo alto la trilogía de Cococucumber. Y tras algo más de ocho horas, y un atracón de acción sin parar, puedo afirmar que la propuesta es divertida, directa y sincera con el jugador. No viene a revolucionar el género, ni lo pretende, pero su apartado visual y sus dosis de acción son los suficientemente adictivas como para darle la oportunidad. Y de una sentada, o en un fin de semana más tranquilo, verás danzar los créditos en la pantalla. Y no es algo algo negativo, ya que la propuesta tiene claro lo que quiere ofrecer y no se anda con rellenos ni alargues innecesarios.

Ravenlonk es, en esencia, un hack and slash que nos pone en la piel de una niña que vive con sus padres en una granja. Allí encontrará en el granero un espejo que nos transportará a un país mágico gobernado por una reina corrupta. Las criaturas que lo habitan verán en nosotros a la heroína de sus leyendas, una chica con el pelo negro como un cuervo (Raven), llamada Ravenlok que los liberará de la Reina Caterpillar.

Su apartado visual es muy colorido y preciosista.

Un argumento muy de Alicias y su País de las Maravillas que nos emplaza a portar una espada y un escudo con los que podremos realizar un variado número de golpes y ataques con los que acabar con los enemigos que pueblan ese mundo mágico. También podremos hacer uso de pociones de curación y diferentes bombas arrojadizas de elementos variados para mejor la capa de jugabilidad.

En cuanto a su estructura, el juego cuenta con varias zonas que estás acotadas para cumplir una cadena de misiones que nos permitirán avanzar a la siguiente y entre medio tocará bregar contra jefes finales hasta que lleguemos al final y nos enfrentemos a la Reina Caterpillar. El problema radica en que las misiones son muy simples y el juego puede hacer repetitivo llegado a cierto punto. Por eso, la duración comedida ayuda a agilizar la experiencia para evitar caer en el aburrimiento.

Todo ello envuelto a través de un apartado visual muy notable y una banda sonora convincente. A eso se le suma que viene traducido al español para facilitar la comprensión y el título se termina de recomendar solo. No inventa nada pero sus condimentos son los suficientemente atractivos como para gener una experiencia notable para un título indie de precio reducido.

Hemos realizado esta reseña gracias a una clave para PC (Steam) que nos ha facilitado el desarrollador a través de Keymailer.