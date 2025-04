Ready or Not, el shooter táctico con Swat, llegará a las consolas Next Gen este verano

Se presenta un verano cargado de lanzamientos para los amantes de los videojuegos con multitud de títulos que harán más intensas las jornadas de asueto entre altas temperaturas. El último en apuntarse ha venido de manos de VOID Interactive que ha anunciado esta semana que su aclamado FPS táctico Ready or Not llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S, Epic Games Store y Microsoft Store este verano.

Ready or Not es un videojuego de disparos en primera persona táctico desarrollado por Void Interactive y publicado el 13 de diciembre de 2023 para Steam. Se trata de un juego de acción donde el jugador encarna a un agente SWAT, que tendrá que cumplir con diferentes misiones en situaciones hostiles, intensas y entornos claustrofóbicos. Ready or Not se sitúa en un hipotético caso de gran inestabilidad política y económica en Estados Unidos. La disparidad de salarios provocó un aumento en la brecha entre clases, lo que trajo un descontento generalizado, grandes problemas económicos y un aumento de delitos y estragos. El equipo táctico que lidera el jugador tendrá que afrontar distintas situaciones que van desde toma de rehenes hasta asaltos previamente planificados.

Y el anuncio no ha venido solo porque coincidiendo con el lanzamiento para consolas, VOID Interactive lanzará el DLC gratuito 'Stories from Los Sueños' con dos nuevas misiones para un jugador o cooperativas en línea.

Además, en su lanzamiento para consolas, Ready or Not incluirá lo siguiente: veinte misiones para un jugador o cooperativas en línea para hasta cinco jugadores; dos nuevas misiones dentro de la actualización del DLC gratuito Stories from Los Sueños. Los jugadores de PC tendrán acceso a las nuevas misiones en una actualización gratuita el mismo día del lanzamiento para consolas; dos DLC que añaden seis niveles más y el helicóptero de apoyo UH-60 en el DLC Dark Waters; decenas de opciones para personalizar a todo el equipo SWAT del jugador, incluido blindaje, armas, atuendo, etc.