La inteligencia artificial (IA) está transformando el mundo. Su crecimiento es tan vertiginoso que está transformando sectores enteros y generando un debate global sobre su impacto y sus implicaciones futuras. Porque el avance de la IA trae consigo preocupaciones legítimas, de ahí que la futura ley española de IA está entre la protección y la hiperregulación. En algunos casos, los sistemas de IA pueden ser diseñados para ser creíbles, pero no necesariamente ciertos. Son varios los escándalos que se han producido ya por noticias falsas genedas por IA y la evolución de las IA generativas hace que cada vez sea más difícil detectar imágenes o vídeos generados por la IA a simple vista, algo que aumenta, y mucho, la desconfianza general entre los ciudadanos.

En España el Gobierno obliga a identificar los conteidos generados con inteligencia artificial, pero ¿cómo saber si una imagen o vídeo ha sido generado con IA? La IA protagonizó el Día Internacional del Aprendizaje Digital. Numerosos expertos como Siwei Lyu, profesor de Ciencias de la Computación e Ingeniería en la Universidad de Buffalo, en Nueva York nos ayudan a identificar contenido realizado con la IA. Estos son 10 aspectos a tener muy en cuenta:

Atentos a las sombras

Las IA generativas tienen, de momento, algunos problemas para colocar correctamente las sombras en una imagen, por lo que fijándose bien en la iluminación y la distribución geométrica de algunas figuras que aparezcan en las imágenes podría detectarse si está hecho o no con IA.

Mirar a los ojos

Dicen que los ojos son el espejo del alma y que existe una prueba que estudia el movimiento de los ojos para detectar si alguien miente. Pues bien con la IA ocurre algo similiar. El ojo es uno de los puntos débiles del deepfake y puede terminar evidenciando que la imagen que estamos observando no es real.

Manos, dientes, orejas, articulaciones

Las articulaciones, especialmente las manos, los dientes y las orejas son detalles del cuerpo más sencillos de identificar cuando la imagen está generada con IA, ya que las máquinas se encuentran con mayores dificultades para representarlas.

Mala calidad

Los saltos raros de calidad y nitidez en los vídeos son una de las principales pistas que nos sitúan ante un contenido generado por IA. El motivo es que dicho contenido no se podría haber realizado de forma creíble con una calidad superior.

Proporciones del cuerpo y movimientos

Especialmente importante es en los vídeos fijarnos en las proporciones de los cuerpos y en el movimiento de los mismos. También es crucial cerciorarse de la tonalidad del cabello y la piel, que sea uniforme.

Fondos, entorno y una realización simplificada

Los fondos en las imágenes generadas por IA suelen tener muy pocos detalles o estar difuminados. A veces allí hay elementos distorsionados o personajes extraños que pueden dar una pista. En algunas producciones, la realización es una señal. “Si veo que todo es demasiado frontal, la luz es muy plana, la cabeza no gira demasiado, no pasa nada por detrás y las manos no pasan por delante de la cara, pienso que yo lo hubiera hecho así para facilitarme la tarea lo más posible”, dice Pérez Blanco.

Sospecha de una excesiva perfección

Si analizando la imagen todo se muestra de una forma demasiada regular y en armonía, con hasta las gotas de lluvia perfectamente representadas, desconfía. Lo más normal es que detrás de esas imágenes, fijas o en movimiento, se encuentre la IA.

Expresiones faciales exageradas

Otro de los defectos que encierra la Inteligencia Artificial y que puede terminar delatándola en las imágenes es que cumple tan bien su cometido que en ocasiones exagera las emociones que debe plasmar en los rostros de la gente cuando solicitamos que muestre algo alegre, triste o emocionado. Esa exageración llama poderosamente la atención y nos pone sobreaviso sobre la veracidad de la imagen.

Textos ilegibles

Uno de los últimos aspectos que puede ayudarnos a salir de dudas sobre si nos encontramos ante una imagen generada por IA o no es cualquier tipo de texto que aparezca en la misma. A pesar de que las cámaras cuentan con la opción de poner zonas difuminadas y podríamos estar ante un efecto deseado, por normal general cuando estamos ante una imagen generada por IA el texto tiene más posibilidades de aparecer difuso, ilegible o con caracteres irreconocibles o inventados.

El metadato no engaña

Por último, siempre nos quedará la opción de obtener la información de la imagen y ver qué nos señala el metadato, que, como el algodón, nunca engaña. Ahí nos enseñarán cómo y cuándo se hizo la creación digital y si en lugar de dicha información aparecen herramientas como DALL·E, Midjourney o Stable Diffusion, es una señal de que la imagen fue creada por IA.