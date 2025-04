Split Fiction será juego de lanzamiento en Nintendo Switch 2 el próximo 5 de junio

EA Originals y Hazelight han anunciado que su exitoso juego de plataformas y acción cooperativa, Split Fiction, podrá reservarse en Nintendo Switch 2 a partir del 24 de abril por 49,99 euros. Esta aventura de fantasía y ciencia ficción, repleta de acción y emociones fuertes, será uno de los títulos de lanzamiento disponibles para este nuevo sistema a partir del 5 de junio.

En esta nueva versión del juego, los fans de Split Fiction podrán disfrutar de las nuevas funciones de Nintendo Switch 2, GameShare y GameChat, para disfrutar de la experiencia cooperativa definitiva.

Por un lado, GameShare permitirá jugar en colaborativo mediante una conexión inalámbrica local con una sola copia del juego. Además, quienes tengan Nintendo Switch 2 también pueden compartir Split Fiction con personas que tengan la Nintendo Switch original, lo que les permite jugar juntos mediante una conexión inalámbrica local.

Y por otro, GameChat permitirá chatear en directo y comentar juntos la partida gracias al micrófono incorporado de la consola. También se podrá compartir el vídeo en directo con otros jugadores a través de cámaras USB compatibles. La imagen de la cámara aparecerá en la IU indicadora dentro del juego.

Un juego sobresaliente

En nuestro análisis de Split Fiction apuntábamos que "es una montaña rusa de emociones. No hay tiempo para el descanso. Las mecánicas de juego, los poderes que van adquiriendo las escritoras y sus sinergias no paran de evolucionar, de cambiar, de mezclarse. Y todo funciona como un reloj suizo. Mio y Zoe rompen la cuarta pared y te meten de lleno en sus mundos imaginarios, que hablando de su acabado audiovisual, atesora un mimo inusitado. No es un juego puntero en lo técnico, pero tampoco lo necesita. Su notable trabajo de modelado, texturas, físicas y distancia de dibujado se fusionan con un doblaje sobresaliente y una banda sonora épica y la propuesta se arma sin fisuras.

Y como guinda al pastel, el Pase de amigo que permite disfrutar del juego con solo una copia tanto en multijugador local y online. ¿Hay muestra más loable por recuperar la esencia de los videjuegos?".