El universo Fortnite se cruza con los personajes de Ataque a los Titanes

Epic Games ha distribuido los primeros detalles del crossover de ‘Attack on Titan’ en ‘Fortnite’. La versión v.24.20 del Battle Royale trae los equipos de maniobras tridimensionales, las lanzas relámpago y el sótano de la familia Jaeger en Anvil Square, además de elementos cosméticos.

El atuendo de Eren Jaeger se puede desbloquear con el Pase de batalla. Pero no es el único personaje del popular anime que llega a ‘Fortnite’.

Los trajes de Capitán Levi y Mikasa Ackermann también están disponibles. Los jugadores podrán recoger el dispositivo de maniobra 3D en el suelo, en cofres y baúles del Cuerpo de Exploración.

Con estos nuevos elementos, los jugadores podrán lanzar a sus personajes por el aire y golpear a los enemigos con los mismos ataques que se usan en la serie de animación.

