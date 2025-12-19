El universo 'Avatar' regresa también al videojuego con la expansión 'Desde las cenizas'

El universo de Avatar, creado por James Cameron, está de estreno. A la llegada a las salas de cine de Fuego y ceniza, tercera entrega de la exitosa saga, se suma ahora un nuevo lanzamiento en el ámbito de los videojuegos: Desde las cenizas, un título que expande la historia y permite vivir la experiencia desde dentro.

Desde las cenizas (multiplataformas, 19 de diciembre) llega como un ambicioso contenido adicional del videojuego Avatar: Frontiers of Pandora, lanzado en 2023 como una aventura paralela a las películas. Un título que logró recrear como nunca la lucha de los guerreros Na'vi por proteger el planeta Pandora de los humanos mediante un mundo abierto detallado, repleto de acción y exploración.

Esta nueva expansión, con una duración aproximada de unas 20 horas (en función de la destreza del jugador y su interés por explorar), se centra en la historia de So'lek, un guerrero Na'vi que combate para proteger a sus seres queridos en un escenario más peligroso y hostil que nunca.

Por primera vez, los jugadores deberán enfrentarse al Clan de la Ceniza, lo que introduce un conflicto inédito: Na'vi contra Na'vi. Estos enfrentamientos internos amplían la variedad en el combate y aportan un nuevo matiz narrativo al universo del juego.

A esta guerra interna entre clanes locales se suma la lucha contra las fuerzas invasoras de la RDA, formadas por humanos y máquinas, con nuevos enemigos que convierten prácticamente todo el mapa en un territorio plagado de peligros.

La expansión mantiene los pilares del título original: exploración, acción, parkour, búsqueda de alimentos y recolección de materiales para crear flechas y armas.

También continúa la posibilidad de montar y vincularse con criaturas emblemáticas de Pandora, como los dragones voladores (banshees) o los animales utilizados para el transporte terrestre, ampliando así la experiencia.

Una captura de 'Avatar: Frontiers of Pandora- Desde las cenizas'

Como novedad, el juego completo ahora se podrá disfrutar no solo con la vista en primera persona (dentro del personaje) sino también en tercera, lo que ofrece nuevas formas de explorar y rejugar el título de una manera diferente, pudiendo pasar de una cámara a la otra en cualquier momento de manera simple e intuitiva.

Al igual que en el juego original de 2023, Pandora sigue siendo el gran protagonista, con paisajes exuberantes completamente vivos, fauna y flora por conocer, unos gráficos y un diseño visual inmersivo que hacen que el jugador sienta que está en un planeta desconocido.

El planeta Pandora, protagonista del juego

La ambientación, la música y los sonidos son igualmente sobresalientes y los personajes se mueven a la perfección, de manera ágil y rápida a los mandos. El modo de juego, además, se adapta a la forma de jugar de cada persona, bien optando por el sigilo y la estrategia o directo a la acción en plan "kamikaze".

Una buena noticia es que la extensión 'Desde las cenizas' no mantiene los problemas que dejó el primer título, criticado por ser algo monótono en su desarrollo y con mecánicas algo repetitivas, ya que se centra en un objetivo mucho más concreto como es ampliar la historia del juego principal.

El juego está disponible tanto como una expansión adicional (para quienes ya cuenten con el primer título Avatar: Frontiers of Pandora), como en una edición especial que incluye el juego base junto con la expansión y contenido extra. De este modo, los usuarios pueden elegir entre ampliar su experiencia actual o adquirir el paquete completo desde cero.

Con esta ampliación, Ubisoft espera mejorar los resultados del título original, con el que obtuvieron un éxito moderado de ventas y crítica (un 72 sobre 100 en el portal Metacritics), sobre todo para tratarse de una franquicia que en el cine logró, con su primera cinta, ser la película más taquillera de la historia.

Un lanzamiento que supone una nueva oportunidad para conocer un título de acción y exploración que tiene en sus imponentes gráficos, opciones de juego, diversión y ambientación sus puntos fuertes, capaces de transportar a los jugadores a un universo paralelo.