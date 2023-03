El videojuego de detectives 'Mato Anomalies' da la nota con sus nuevos materiales

Inspirado en el anime que entrelaza las historias de dos protagonistas para investigar y salvar una ciudad asediada, Mato Anomalies es un videojuego de rol por turnos que nos invita a viajar por Mato, una versión neofuturista y fantástica de una ciudad oriental. Entre otros incentivos la aventura promete una experiencia de combate única, que se destaca por la salud compartida entre todos los miembros del equipo, la matriz y el sistema de talento doble. Para redondear el asunto, el videojuego nos invita a tomar el control de los dos protagonistas, Doe y Gram, que deben investigar los extraños sucesos de la ciudad o adentrarse en las fisuras para luchar contra los demonios empeñados en destruirla.

A lo largo de la historia de esta novela visual, el jugador junto con sus compañeros, deberá desentrañar los misterios que ofrece la ciudad de corte neo-noir de Mato. El detective Doe deberá encontrar la manera de detener a las fuerzas oscuras que conspiran entre bastidores de este telón de fondo lleno de neón. Para ello, deberá formar alianzas inesperadas y descubrir los secretos de esta historia sobre el deber, la esperanza y la justicia. Tomando el control de no solo uno, sino de dos protagonistas muy distintos, la solución de juego propone afrontar situaciones en la piel del detective privado Doe, que debe conseguir información que le lleve a descubrir el misterio que oculta la ciudad de Mato o adentrarse como el exorcista Gram en las fisuras y luchar contra fuerzas demoníacas.

El sistema incentiva la exploración y localización de pistas en los entornos a través de conversaciones, misiones y visitas a tiendas para localizar fisuras, una especie de portales hacia las criaturas que atacan la ciudad. Para celebrar el lanzamiento, tanto la editora Prime Matter, como la desarrolladora Arrowiz han publicado un vídeo con unos de los temas musicales oficiales producidos por Mi Jiayu y protagonizado por Qi Zhang, la cantante y dobladora del personaje de Mist.

A tip when using the Mind/Hack function: Advanced Decks are unlocked by spending time with your companions.#MatoAnomalies #jrpg #visualnovel pic.twitter.com/4okUGTJwDk