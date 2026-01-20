De esta forma están cortando el vagón del Alvia del accidente ferroviario en Adamuz

Las labores de retirada del tren siniestrado avanzan en el lugar del accidente ferroviario de Adamuz, donde los equipos técnicos están procediendo al corte del vagón del tren Alvia implicado en el siniestro para facilitar su desescombro y posterior retirada. La Guardia Civil supervisa los trabajos que se desarrollan en la zona, garantizando la seguridad y el correcto desarrollo de unas tareas complejas debido al estado de los restos.

El operativo se centra en despejar la vía, recopilar elementos clave para la investigación y asegurar la zona, mientras continúan las actuaciones necesarias para permitir la recuperación progresiva de la infraestructura ferroviaria afectada.