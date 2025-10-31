La investigación se enmarca en la tercera fase de la operación 'Aertase', dirigida a desarticular una organización criminal vinculada al sector del taxi

La Policía Nacional ha difundido el vídeo de la detención de un taxista acusado de delitos contra la Administración de Justicia y amenazas condicionales, tras amenazar de muerte a un colega que había denunciado irregularidades laborales en el aeropuerto de San Pablo.

Como adelantó este periódico, la víctima de estas amenazas es otro taxista, que es uno de los que ha denunciado las prácticas presuntamente delictivas que un grupo de miembros del sector llevaba años desarrollando en el aeropuerto de San Pablo. Fue puesto a disposición del juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla, que ordenó su puesta en libertad con cargos y le impuso una orden de alejamiento de 50 metros de la víctima, según informaron a este periódico fuentes judiciales.

La detención forma parte de la tercera fase de la operación Aertase, dirigida a desarticular una organización criminal vinculada al sector del taxi. En fases anteriores, esta investigación ya había imputado a miembros de la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi por coacciones, daños, amenazas y pertenencia a organización criminal.

La operación Aertase continúa abierta, y las fuerzas de seguridad no descartan nuevas actuaciones en relación con los hechos investigados.