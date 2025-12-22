La Lotería de Navidad reparte cada año más del 70 % de lo recaudado en premios, lo que la convierte en uno de los sorteos más rentables y socialmente participativos del mundo.

En la edición de 2025, se estima que la emisión total en premios superará los 2.700 millones de euros, mientras que la recaudación global rondará los 3.900 millones, consolidando al sorteo como el mayor evento de azar por volumen económico de Europa.

Comprueba los números premiados en la Lotería de Navidad 2025

Comprueba tu décimo de la Lotería de Navidad 2025