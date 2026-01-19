La Guardia Civil habilita cinco puntos de recogida de ADN para familiares de las víctimas

En estas oficinas se les informará de los avances en la localización y estado de sus familiares

La Guardia Civil ha habilitado cinco puntos de recogida de muestras de ADN para los familiares directos de las víctimas del accidente de trenes de Adamuz (Córdoba), a fin de facilitar la identificación de los cadáveres.

Las oficinas estarán ubicadas en las siguientes localizaciones, según los datos facilitados por el instituto armado.

• Madrid: Acuartelamiento de la Zona de Madrid, C/ Batalla del Salado, 31 Tlf. 915146900.

• Sevilla: Acuartelamiento de la Zona de Andalucía, Avenida De la Borbolla, 8 con Avenida Eritaña, 1. Tlf. 954231901.

• Huelva: Acuartelamiento Comandancia de Huelva, C/ Guadalcanal, 1. Tlf. 959241900.

• Málaga: Acuartelamiento Comandancia de Málaga, AvenidaArroyo de los Ángeles, 44. Tlf. 952236575.

· ⁠Córdoba: Comandancia de Córdoba, Avenida de Medina Azahara, 2. Tlf. 957414111.