El presidente de la Junta ha pedido a los andaluces que participen en los cribados de cáncer de colon cuando reciban la carta

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido a los andaluces que participen en los cribados de cáncer de colon cuando reciban la carta. Así, ha destacado este viernes en Jaén que la participación en este tipo de pruebas ha subido del 20% al 40%. "Es una buena noticia. Pero todavía hay un 60% de personas que no responde", ha sentenciado.