El Heraldo Real de Sevilla ha partido a las 17:00 desde el Ateneo fiel a su cita para recoger las cartas de los más pequeños a pesar de la borrasca Francis .

El Cortejo está formado por un séquito de pajes y beduinos, que vendrá precedido por la Agrupación musical Virgen de los Reyes. Junto al Heraldo va el Escuadrón de Acompañamiento de la Policía Nacional a caballo . La Agrupación musical Cigarreras Juvenil será la encargada de cerrar el cortejo. el Heraldo Real iniciará su recorrido en la sede del Ateneo en la calle Orfila a las 17:00 de este domingo 4 de enero.