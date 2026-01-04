REYES MAGOS
El Heraldo Real vence a la borrasca 'Francis'

Llegan las bandas para acompañar al Heraldo Real de Sevilla

Las fotos del Heraldo Real de Sevilla

Llegan las bandas para acompañar al Heraldo Real de Sevilla
R. R.

04 de enero 2026 - 21:09

El Heraldo Real de Sevilla ha partido a las 17:00 desde el Ateneo fiel a su cita para recoger las cartas de los más pequeños a pesar de la borrasca Francis .

El Cortejo está formado por un séquito de pajes y beduinos, que vendrá precedido por la Agrupación musical Virgen de los Reyes. Junto al Heraldo va el Escuadrón de Acompañamiento de la Policía Nacional a caballo . La Agrupación musical Cigarreras Juvenil será la encargada de cerrar el cortejo. el Heraldo Real iniciará su recorrido en la sede del Ateneo en la calle Orfila a las 17:00 de este domingo 4 de enero.

También te puede interesar

Lo último

stats