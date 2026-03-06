Una treintena de sevillanos, en su mayoría jubilados, permanece bloqueado en Colombo (Sri Lanka) desde el 1 de marzo después de que el cierre del espacio aéreo por la guerra en Irán cancelara su vuelo de regreso a España. Los viajeros denuncian que siguen sin alternativa para volver y que algunos están teniendo dificultades para encontrar la medicación que necesitan mientras esperan una solución. María Luisa Rivera es una de las integrantes del grupo y lanza un SOS: "Necesitamos salir cuanto antes".