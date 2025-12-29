Mercedes de Córdoba: un largo idilio con el baile

Flamenco

La bailaora sigue de gira con 'Olvidadas', ganadora del Premio Lorca y un homenaje a las mujeres del 27.

Mercedes de Córdoba: un largo idilio con el baile
José Ángel García

29 de diciembre 2025 - 21:03

