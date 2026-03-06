El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ha presentado este viernes el proyecto de adaptación integral de la Ciudad de la Justicia de Sevilla. Lo que han enseñado tanto él como los arquitectos encargados del proyecto no es el dibujo definitivo, ya que ahora se abre un plazo para que los profesionales del sector aporten propuestas o correcciones, pero el complejo final no distará mucho de lo mostrado. A grandes rasgos, el campus de Palmas Altas dispondrá de más de 500 despachos para jueces, más de 50 salas de vistas para la celebración de juicios o un edificio de nueva construcción que albergará los juzgados de Menores y Violencia sobre la Mujer. Y a pesar de que la instalación va a necesitar hasta una reorganización y un nuevo traslado de las tres jurisdicciones que ya trabajan allí, la Junta de Andalucía mantiene que el plazo límite para el "traslado definitivo" de todo este mundillo a su nueva gran sede es finales de 2028.