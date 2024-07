El Pleno del Congreso ha designado a los diez nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial que le corresponden tras el pacto sellado entre el PP y el PSOE. Todos han alcanzado sin problemas el mínimo de 210 votos requerido.

Esquerra, Bildu y el BNG no han participado en la votación por considerar que el acuerdo "perpetúa estructuras y dinámicas reaccionarias del régimen del 78" y es necesaria una "regeneración democrática". El PNV no lo ha hecho porque no ha formado parte del acuerdo.