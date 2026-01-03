Mientras la Navidad llena las calles de luces y celebraciones, en el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla el trabajo no se detiene. Cada día, también en festivos, profesionales sanitarios velan para que la sangre llegue a los hospitales cuando más se necesita. Las reservas no entienden de calendarios y, aunque en estas fechas bajan las donaciones, las urgencias, los tratamientos y las operaciones continúan. Por eso, el compromiso de quienes donan y de quienes trabajan en Navidad resulta vital: un gesto sencillo que puede salvar vidas, incluso en los días más señalados.