El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado su rechazo a la guerra contra Irán y la ha calificado como “un extraordinario error” que, a su juicio, tendrá consecuencias. El jefe del Ejecutivo ha insistido además en que se trata de “una guerra ilegal”. Durante su intervención, Sánchez ha subrayado su “admiración” por la sociedad estadounidense y su “respeto” hacia la Presidencia de Estados Unidos, aunque ha mantenido su crítica a la intervención militar. Las declaraciones se han producido este viernes en rueda de prensa, tras la cumbre hispano-portuguesa celebrada en Huelva.