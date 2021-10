Icardi-China Suárez, un 'tonteo' con un alto coste

Lío de cuernos en el PSG. Mauro Icardi ha sido ‘pillado’ por su mujer, Wanda Nara, tonteando con otra famosa. Fue la propia Wanda la que hizo saltar la luz de alarma publicando un polémico mensaje en sus redes sociales, donde acusaba a una mujer de la ruptura de su relación. “¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”, escribió. Tras un tiempo de espera se conocía la identidad de esa persona. El programa argentino Los ángeles de la mañana descubría el pastel. Se trataba de China Suárez, una actriz que mantuvo una relación con David Bisbal en 2014.

Wanda Nara, tras conseguir las contraseñas de las redes sociales de su marido, ha descubierto en Telegram las conversaciones que Icardi mantenía con una joven que aparecía en su agenda como C.S. En dichas conversaciones, ambos se contaban su día a día e intercambiaban imágenes, lo que provocó la furia de Wanda. Una colaborada del programa citado anteriormente ratificaba los motivos de la ruptura. “Wanda dejó a Mauro Icardi a partir de los mensajes de Telegram que ella leyó. Yo tengo los mensajes”, asegura. En los mensajes que ambos se intercambiaron por Telegram, China Suárez le rogaba que quería verlo, situación que según la versión del futbolista no ha llegado a producirse. Sobre lo sucedido desde Argentina comentan que Icardi no ha negado las conversaciones, pero que sí asegura que no se vieron. No obstante, los mensajes de Telegram no habrían sido el único medio de contacto. También tonteaban a través de Instagram e incluso ha habido alguna que otra llamada telefónica.

El escándalo amoroso ha salpicado los cimientos del todopoderoso PSG. El delantero no se ha presentado a los entrenamientos del club parísino, alegando motivos personales. El futbolista, en un intento a la desesperada por recuperar a su mujer, publicó una fotografía junto a ella, aún así, Wanda no tiene intención de perdonar el coqueteo que ha tenido con China Suárez. Los medios argentinos apuntan que ya no hay marcha atrás. Wanda Nara le ha pedido el divorcio y piensa continuar con su vida alejado del futbolista. Por su parte, Icardi se encuentra muy deprimido y no para de llorar. Wanda Nara ha dejado de seguir a su pareja en las redes sociales y ha partido hacia Milán, ciudad en la que curiosamente vivió la pareja antes de mudarse a París.

La tercera en discordia, China Suárez, ha roto su silencio para ofrecer su versión. La actriz, que se encuentra en España rodando una película con Álvaro Morte, ha emitido un comunicado en el que desliza que no fue ella quien buscó a Icardi y que siempre es señalada como la que engaña y no como la engañada. “Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática. Parece que es más creíble para esta sociedad, sabiendo cómo se manejan ellos siempre, que yo sea la mala, la que engaña y no la engañada”.

También tuvo palabras para Wanda Nara. “Parece que es más fácil para una mujer pegarme a mí, para descargar. El costo de sostener la imagen de una familia feliz lio pago yo, no el hombre que fue irracional o tuvo un desliz”, apuntilla.

Las últimas informaciones señalan que el jugador tiene previsto retomar sus compromisos con el PSG si su mujer acepta una serie de condiciones. Wanda Nara, además de su mujer, es la representante del futbolista. Según una exclusiva desvelada en Los ángeles de la mañana, Icardi ha pedido a su mujer que los dos cierren sus cuentas sociales y que Wanda publique una foto de la familia al completo para acallar los rumores. Icardi también quiere que su esposa abandone su faceta de influencer y solo se dedique a los asuntos de representación.