Palomo Spain lanza su colección más especial: "Mi moda tiene todo el acento andaluz"

Es el diseñador del momento y ahora lanza nueva colección junto a Correos. Palomo Spain continúa arrasando en el terreno de la moda, confeccionando piezas de lo más exclusivas desde su pequeño taller en Posadas, Córdoba. Ahora, se lanza a por una colección más sencilla, que pueda llegar a todo tipo de armarios. Un mes después del Chanelazo, la actuación de Eurovision en la que Chanel portó un vestido del diseñador, hablamos con Palomo, que nos cuenta todos los detalles de su último trabajo.

¿Cómo te sientes al poder vivir de la moda en España?

La verdad es que me hace sentir la persona más afortunada del mundo. Poder hacer lo que me gusta y llegar a todas las partes del mundo desde el sitio más bonito, inspirador y rico de España, teniendo a mi gente de toda la vida tan cerca. Es cierto que salí muchos años y estuve fuera, tuve que echar de menos España para darme cuenta de lo que realmente tenemos y lo afortunados que somos de vivir en tal lugar. Hoy en día, desde luego, es la parte de mi trabajo que más me gusta, donde más tranquilo estoy y lo que da más sentido a mi trabajo es volver a mis raíces, volver a mi pueblo, al taller, que desde luego no podría existir un taller tan bonito en otra parte del mundo.

Tienes tu taller en Posadas, una localidad de tan solo 7.200 habitantes ¿Por qué en Posada y no en Sevilla, Madrid o Barcelona?

Al principio fue una casualidad, me vine de Londres, volví a Posada un verano y empecé a montarlo todo allí. No me he querido mover, empecé a darme cuenta de la importancia que le doy a estar cerca de mi familia, no tanto en el ámbito familiar sino también por el laboral. Vi a mucha gente dispuesta a ayudarme, tenía claro que no iba a estar sólo. Me gustó todo eso y tras empezar y ver el ritmo que cogió todo, lo solicitados que estábamos, siempre es un gustazo poder estar un poco apartado de la realidad. No estar tan asequible, que haya un poco más de misterio.

Ahora lanzas una colección junto a Correos. ¿Cómo fue el proceso de creación?

Teníamos claro que queríamos hacer una colección que pudiese llegar a todo el mundo, prendas que tuviéramos todos en el armario. Queríamos hacer un estampado que representara a los dos mundos, el de Palomo y el de Correos. Así surgieron estos cuadros que se convierten en palomas mensajeras. Una vez desarrollado el elemento de unión, el icono de la paloma que simboliza la paloma mensajera y mi propia marca, Palomo Spain. Con el paralelismo conseguido, diseñamos una serie de prendas para todo el mundo: una camiseta, una sudadera, una gorra y unos tipos de pañuelos que usamos mucho.

Al final, gracias a Correos tus prendas pueden llegar hasta la localidad más remota de la España vaciada...

Absolutamente. Gracias a Correos ves que puedes recoger un encaje de bolillo de un pueblo remoto de Andalucía y que llegue a tu casa al día siguiente. Nosotros vendemos en los sitios más recónditos del mundo y es gracias a ellos que al final todo llega con seguridad, confianza y rapidez.

En el documental que has lanzado junto a Correos, donde podemos ver los entresijos de tu taller, tus trabajadores comentan que no son un simple número, que sois un gran familia.

Creo que el componente humano es clave en mi taller. No soy yo solo, somos muchos. Doy mucha voz a mi equipo, mucha presencia. Todo el mundo tiene algo que decir, aunque yo soy muy claro con mis ideas. Tengo la capacidad de alguna forma de inspirarles a ellos lo que quiero sin cortarles la libertad, las alas. Ellos deben decir, siempre en los briefings pregunto, quiero saber que les produce lo que diseñamos. No llegaría a ningún sitio sin ellos.

¿Hacen falta más oportunidades para los diseñadores jóvenes en España?

Me imagino que como en todos sitios. La industria de la moda no se toma demasiado en serio en España, no representamos un sector creíble en España, no somos como Francia o Italia, a pesar de que aquí vivimos mucho la moda. Es cierto que no hay demasiado apoyo estatal, pero bueno, al final tampoco voy a venir aquí a quejarme de eso. Yo he tenido la suerte de haberme buscado la vida solo desde el principio, lo único que hace falta es una idea clara de lo que uno quiere hacer y conseguir. Ojalá hubiese más ayudas en general para nosotros, pero si no, pues no nos queda otra que buscarnos la vida, tampoco nos vamos a juntar para quejarnos, es algo que a mí me repatea. Eso de quejarnos de que en España no pasa nada, pero no hacemos nada. Al final los que nos tenemos que poner las pilas somos los propios que queremos impulsar el cambio.

Hace poco más de un mes Chanel vistió una de tus obras de arte en Eurovision. ¿Cómo valoras la experiencia?

Es una de las experiencias más bonitas de mi carrera, otro hito cumplido, otro momento de tu carrera que al final dices, ‘joder, que afortunado soy de poder meterme en proyectos tan bonitos como este’. Chanel nos unió a toda a España, nos emocionó, nos juntó de nuevo ante el televisor para dejarnos con la boca abierta. Ha sido una experiencia preciosa e inolvidable.

¿Y si te vuelven a llamar el año que viene?

No sé, no depende de mí. Sé que podemos volver a hacer un trajazo, pero ya que la actuación sea tan redonda y que todo sea tan perfecto, no sé si va a ser tan fácil que se vuelva a dar. Yo desde luego si me llaman otro año estaré dispuesto a trabajar otra vez y hacer lo mejor que sepa hacer, pero tenemos que luchar para tener representantes tan buenos como los de este año.

¿Crees que tu moda tiene acento andaluz?

Mi moda tiene todo el acento andaluz. A primera vista se puede ver, no bebo de otros referentes. Desde el principio, desde mi colección de final de carrera hay una clara inspiración y referencias al matón, los flecos, los colores vivos que veo desde mi ventana, a los lunares y todo lo que realmente he vivido desde pequeño, mi cultura, mis raíces y mi ADN. Mi trabajo no habla de otra cosa