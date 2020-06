El sorprendente desnudo de Carol Mayer, la modelo que se quemó en un incendio

La noche del 3 de febrero del 2000, la vida cambió para Carol Mayer. Esta ex miss australiana, que en aquel momento tenía 33 años, sufrió quemaduras en el 85% de su cuerpo debido a un incendio que se produjo en la casa en la que residía con su hijo Zac, de solo dos años.

Tras estos 20 años desde que se produjo el suceso, la australiana ha querido demostrar su espíritu de lucha y superación posando desnuda para el galardonado fotógrafo Brian Cassey. Su retrato, llamado ‘The Skin I'm In’, ha sido seleccionado para el premio Retrato de la Humanidad 2020, organizado por la editorial 1854 Media del British Journal of Photography.

Carol dijo que el momento más difícil fue tener que quitarse la diadema, lo que le ofrece sensación de feminidad

"Simplemente no iba a dejar que me venciera y cuando Brian se me acercó, pensé que esta era una oportunidad fantástica para mostrarle a alguien el lado crudo de mí", explicó. "Con las quemaduras, sabes que mejorarás, tienes que ser muy paciente, aprender a aceptar que así es como es y obtener este arte de ser paciente".

A pesar de que le pidieron que se quitara la ropa interior para los retratos, Carol dijo que el momento más difícil fue tener que quitarse la diadema, lo que le ofrece una sensación de feminidad y comodidad.

La historia de una luchadora

La ganadora del certamen australiano de Miss North Aspley en 1983 cuenta que no recuerda nada del incendio. Alrededor de las 10 de la noche de esa noche, la casa de Carol se vio envuelta en llamas y Carol sufrió quemaduras horribles, pero 20 años después, todavía no tiene idea de qué inició el incendio. No puede recordar qué la despertó o cómo salió, pero un vecino la vio en su jardín delantero escapándose de ese infierno.

"Al parecer, grité: Zac. Habitación del frente. Habitación delantera ", explica Carol. Fueron esas seis palabras, antes de caer inconsciente, lo que salvó a su bebé.

Las siguientes semanas fueron muy duras para Carol, a la que los médicos solo le daban un 50 por ciento de posibilidades de sobrevivir esa misma noche del incendio. "Tenía quemaduras en el 85 por ciento de mi cuerpo. Los médicos no esperaban que sobreviviera toda la noche. Estuve en coma en cuidados intensivos durante seis semanas, solo puedo imaginarme por lo que pasó mi pobre familia'', explica Carol. Pero increíblemente, Carol, que se describe a sí misma como una "luchadora", lo logró.

Ese mismo espíritu de lucha que empujó a Carol a través de años de traumas mentales y físicos la ha visto posar valientemente para estas fotografías.