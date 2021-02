La cerveza de las 'flores'

"A mi madre le encantaría este anuncio". Rosario Flores lo aseguró sin dudas en un encuentro virtual de quienes han hecho posible el anuncio Con mucho acento. Es decir, Cruzcampo, las hijas de Lola Flores y María José Llergo, en representación de las otras caras visibles del vídeo: el movimiento Habla tu andaluz y el grupo Califato. Cinco partes unidas por La Faraona, que ha vuelto al primer plano de la actualidad casi 26 años después de su muerte y gracias a la tecnología y a la colaboración de Lolita y Rosario Flores ha resucitado.

Precisamente ellas ayudaron a la marca cervecera a recrear a su madre. "Hemos colaborado muchísimo con la gente que ha hecho esta maravilla", explica Rosario, que es consciente del "trabajo delicado" que han llevado a cabo. "Veo a mi madre tal y como era", asegura la menor de las Flores, que siente "como un milagro" el anuncio protagonizado por la artista gaditana. Lolita coincide con su hermana y dice estar "encantada" con el resultado. Ella puso voz y estuvo mano a mano con los productores para cuidar hasta el último detalle. Aún así, cree que su madre "nunca hubiera dicho empowerment". Algo que ha sido muy comentado en redes sociales y que conecta a Lola Flores con las nuevas generaciones que reivindican el empoderamiento de la mujer, lo cual fue iniciado por la gaditana hace décadas.

Esa es la otra temática del anuncio, además de la del acento, del que se habló mucho durante el evento virtual organizado por Cruzcampo. "El acento no hay que perderlo nunca", dijo Lolita, que reivindicó la autenticidad de su madre y lo "adelantada a su tiempo que estaba". Su hermana Rosario también se expresó en esa línea, definiendo el acento como "mi alma, mi identidad, mi fuerza y mi energía". Algo que les llegó al ver por primera vez el anuncio, donde Rosario afirma escuchar a su madre, poniendo de manifiesto el buen trabajo hecho por los publicitarios. Y se siente "muy orgullosa" de que su madre "pueda alentar y dar fuerza en estos momentos", haciendo alusión a la pandemia que vive la sociedad.

Curiosamente el anuncio se rodó pocos días antes del inicio del estado de alarma, allá por marzo de 2020. Por ello, Cruzcampo decidió retrasar su publicación y crear una nueva campaña publicitaria más acorde con el momento que se vivía: #FuerzaBar. Un lema para apoyar a la hostelería, uno de los sectores más afectados por el coronavirus y con el que la compañía cervecera tiene obvias relaciones. Marta García, directora de marketing de Heineken España, también participó en el evento y explicó que tuvieron que "reaccionar rápido" en aquel momento. Ahora, en 2021, han rescatado aquel valioso trabajo para "lanzar un mensaje de ánimo y esperanza". Y lo quisieron hacer reivindicando los acentos. En este caso, el andaluz en clara referencia al origen de la marca, fundada en 1904 "con mucho acento", tal y como comentó. Aunque también presumió del suyo propio cuando conversó con el presentador del encuentro, el periodista gallego Diego Losada: "Estoy orgullosa de ser de Palencia".

También presumiendo de acento participó la cantaora cordobesa María José Llergo. "La campaña ya me emocionaba antes de su repercusión", comentó la artista, a la que le hizo "mucha ilusión coincidir con Lola en el anuncio". Le preguntaron por su marcado acento, el cual califica como "un retrato instantáneo y una riqueza absoluta". Aprovechó la ocasión y la temática publicitaria para recordar una anécdota de su época de estudiante: "En Barcelona hubo personas que me pidieron moderar tu acento y yo no cedí". Además se sumó a una viral frase que circula por redes sociales en defensa de su habla: ¡Cateto tú, que no entiendes el andaluz! Y recordó su niñez, influencia por sus días en el campo cantando junto a su abuelo: "Fue la etapa más feliz de mi vida y él me enseñó a expresarme". Algo que demostró poco después al cantar uno de los clásicos de Lola Flores: Ay, pena, penita pena. Con ese emotivo y simbólico broche musical cerró el acto, celebrado por streaming.