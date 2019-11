Ariel Rot, Coque Malla y Miguel Campello protagonizan la agenda cultural de Sevilla este fin de semana

Este fin de semana está señalado en el calendario como la fecha oficial del encendido de las luces de Navidad, aunque no toda la actividad de ocio y cultura de Sevilla gira en torno a las fiestas navideñas. Al menos por el momento. Justo antes de que arranque la Navidad en la ciudad, muchos son los espacios que ofrecen conciertos y espectáculos de teatro en sus instalaciones. Es el caso de los conciertos de Ariel Rot, Coque Malla o Miguel Campello, a los que se suman los del Espacio Turina o los tributos a Queen o Extremoduro. Además de las propuestas teatrales que se aglutinan dentro del Festival de las Artes Escénicas de Sevilla.

Ariel Rot repasa toda su carrera

Este viernes a las 21:00 está programado un concierto de Ariel Rot en el Espacio Box Cartuja. El artista presenta el espectáculo Solo Rot, en el que interpreta en solitario canciones de toda su carrera con el único acompañamiento de una guitarra o un piano.

Con Tequila, con Los Rodríguez y en solitario, Ariel Rot ha grabado discos imprescindibles del rock español, de esos que marcan la diferencia, plagados de canciones que forman parte de la memoria colectiva y sonora del país. En el espectáculo Solo Rot, Ariel Rot selecciona una colección de estas canciones, acercándose a ellas desde su presente y llevándolas a un directo desnudo de efectismos, íntimo, revisitando ese repertorio desde la más plena y absoluta libertad.

Jazz, ciclo de música contemporánea y la Orquesta Bética de Cámara en el Espacio Turina

Este jueves a las 21:00 el grupo C.O.M Trío ofrece un recital de jazz. Este viernes a las 20:30 le toca el turno a Ensemble Kuraia, que ofrece un concierto dentro del ciclo Internacional de Música Contemporánea. Por último, este sábado a las 20:30 la Orquesta Bética de Cámara ofrece el programa Maestros Vieneses.

El flamenco de Eduardo Guerrero en el Teatro de la Maestranza

Este domingo a las 20:00 hay una representación del espectáculo flamenco Sombra efímera II, de Eduardo Guerrero en el Teatro de la Maestranza. El bailaor gaditano Eduardo Guerrero González, nacido en el año 1983, es el autor de la coreografía del montaje que cuenta con la dirección artística de Mateo Feijóo. Sobre el escenario estará acompañado por la guitarra de Javier Ibáñez y Samara Montañés y Manuel Soto al cante.

En Sombra efímera II, el bailaor Eduardo Guerrero introduce en un universo de gran potencia visual con el que prosigue su investigación sobre la tradición del baile flamenco y la experimentación artística a través de las nuevas tecnologías y la instalación. Ahora, con dirección artística de Mateo Feijóo, Eduardo Guerrero prosigue su inquieta y excitante búsqueda artística explorando nuevos diálogos con el espacio teatral desatando coreografías que bucean en la tradición del flamenco pero que también abrazan las artes contemporáneas del movimiento y las artes plásticas y visuales.

Manuela Nogales y sus utopías en TNT

El Centro TNT participa en la programación del Festival de Artes Escénicas con dos propuestas. Por un lado, este jueves y este viernes, a las 21:00, le toca el turno a Utopías habitadas, de Manuela Nogales.Utopías habitadas se presenta en este Fest para hacer gravitar y reflexionar sobre la relación entre la propia coreografía y el lugar que la acoge, sea cual sea.

Por otro lado, este sábado (21:00) y este domingo (19:00) la compañía La Calaña representa La Tempestad. Tras ser expulsada por su propio hermano a una lejana isla en algún punto de este mundo, Próspera y su hija Miranda conocen a dos nuevos seres, el salvaje Caliban y el servicial Ariel. Ayudada de los nuevos conocimientos que le proporcionan, organizará una gran tempestad para vengarse.

Entradas a 9 y 13 euros.

Falete le canta a la Navidad en Triana

Una forma diferente de interpretar la Navidad. Falete llega al Teatro de Triana este sábado a las 21:00 con Alegría, una fiesta navideña en plena Triana. Se trata de un espectáculo dirigido por Antonio Álamo e interpretado por Falete, Verónica Carmona, Carrasquilla, Manuela Reina y Virginia Mellado. Estarán acompañados musicalmente por varios músicos, dirigidos por el pianista Alejandro Cruz.

A partir de 18 euros. C/ Condes de Bustillo, 17.

Doble sesión en el Teatro Central

Este viernes y este sábado a las 20:00 hay funciones del montaje teatral La geometría del trigo en la sala B del Teatro Central. Alberto Conejero es el autor de la dramaturgia y director de la obra interpretada por los actores Consuelo Trujillo, Eva Rufo, Zaira Montes, José Troncoso, Juan Vinuesa y José Bustos. El espectáculo producido por la compañía Teatro del Acantilado fue estrenado en el mes de febrero de este año en el Centro Dramático Nacional de Madrid.

Además, este viernes y este sábado a las 21:00 estará representándose el espectáculo Saison Sèche en la sala A del Teatro Central. Es una propuesta para siete intérpretes con dramaturgia y puesta en escena de Phia Ménard y Jean-Luc Beaujault. Ha sido creada y está interpretada por Marion Blondeau, Anna Gaïotti, Elise Legros, Phia Ménard, Marion Parpirolles, Marlène Rostaing, Jeanne Vallauri y Amandine Vandroth. Las funciones de este montaje de la compañía Non Nova suponen el estreno en España.

Entradas a 20 euros.

Coque Malla presenta su nuevo trabajo en la Sala Custom

Coque Malla abandona el retiro temporal al que se auto sometió tras la Gira Irrepetible, para volver a la carretera con ¿Revolución Tour?, su nueva gira. Después de celebrar el Goya a la Mejor Canción Original en febrero, Coque Malla se centra en la composición de ¿Revolución?, su último y esperado disco, que se publicó el pasado octubre.Tras agotar entradas para el concierto de este sábado, el artista anunció nueva fecha: este viernes a las 22:00.

El precio de las entradas es de 25 euros.

Miguel Campello repasa su éxito en el Cartuja Center

Este sábado a las 21:00 se celebra el concierto de Miguel Campello en el auditorio Cartuja Center. La actuación pertenece a la gira en la que presenta su última grabación Entre mil historias. En este álbum incluye dieciocho versiones acústicas de canciones publicadas a lo largo de su carrera, tanto en solitario como con ElBicho. Entradas a 24,84 euros.

Segundo concierto de abono de la ROSS

Este jueves y este viernes a las 20:00 se celebra el segundo concierto del abono de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) en el Teatro de la Maestranza. El programa, titulado Los maravillosos: Mendelssohn, Mozart y Moreno, estará dirigido por Eivind Gullberg Jensen y contará con la violinista Leticia Moreno como solista. Interpretarán obras de los compositores Mendelssohn y Mozart. El precio de las entradas va de los 23 a los 34 euros.

Liberación femenina en el Teatro de la Maestranza

Este sábado a las 20:00 hay una representación del espectáculo de danza ¡Bruja! en la Sala Manuel García del Teatro de la Maestranza. Se trata de una coreografía de la Compañía WiccaDanza dirigida por Milagros Galiano, quién también la interpreta junto con Yolanda Sánchez Gallego y Laura Palacios. El montaje tiene una duración aproximada de 55 minutos (sin descanso) y fue estrenado en el Festival SurgeMadrid el pasado mes de mayo. La función forma parte de la iniciativa ¡Circula! Tren de creación y formación en danza.

Entre el lirismo más sutil y una violencia efectiva, las dos bailarinas protagonistas plantean una propuesta final de liberación con el fondo de una serie de mujeres contemporáneas que dedicaron sus vidas a borrar el estigma de la inferioridad-maldad femenina.

Entradas a 6 y 8 euros.

Tributo a Queen y Extremoduro en Malandar

Este jueves a las 22:30 hay un concierto de El Pau, Antónimo y Sevilla Distorsión en la Sala Malandar de Sevilla. Este viernes a las 23:00 se celebra un concierto de la banda tributo a Queen que lidera el cantante Momo Cortés. Por último, el sábado a las 22:30 la formación sevillana ExtremoPuro rinde tributo a Extremoduro.

El 'asesinato' de Franco en la Sala Cero

La Sala Cero acoge este fin de semana dos espectáculos enmarcados en el Fest, el Festival de Artes Escénicas de Sevilla. Por un lado, este jueves y este viernes a las 20:30 la compañía Liacón representa Greatest shits, un concierto-espectáculo, una fiesta donde el repertorio musical, denostado por todos, se convierte en oro.

Por otro lado, este sábado (20:30) y este domingo (19:30) La verdadera historia de la muerte de FF. Sr. Correcto aterriza en el Fest con una comedia muy seria sobre los refugiados españoles en México. Ignacio Martín Jurado, un camarero mexicano, cansado y harto de escuchar nostalgia y rencor, decidió asesinar al mismísimo Francisco Franco o eso dicen.

Entradas de 9 a 13 euros.

La Fundición se rinde al teatro este fin de semana

Dentro de la programación del Festival de Artes Escénicas, la sala La Fundición acoge dos representaciones teatrales estos días. Por un lado, este jueves y este viernes la compañía Euroscena representa la pieza Ella sobre ella. Al estilo y el tono de las raperas contemporáneas, la obra de teatro presenta a Carlota, un personaje que invita a dudar sobre el peso de las herencias y las dificultades para ser libres con las morales impuestas.

Por otro lado, este sábado y este domingo las intimidades de tres artistas itinerantes se presentan en un show de teatro musical de la mano de Funamviolistas, quienes revelan los secretos de lo que sucede entre bastidores. Mediante una ingeniosa interpretación instrumental, vocal y gestual, ContraEscena desgrana en clave cómica y dramática los entresijos de tres mujeres artistas.

Entradas a 14 euros.

Teatro en Viento Sur

El teatro Viento Sur (C/ San José de Calasanz, 4) acoge este sábado (18:00) y este domingo (12:00) la obra Hai, la pescadora de sueños. Se trata de un espectáculo enmarcado en el Fest que fusiona la magia con el teatro visual y de objetos. Una obra para todos los públicos, sin texto pero con canciones originales del músico Mario Cortizo.

Gala solidaria en Box Cartuja

Este domingo a las 12:00 se ha programado la Gala benéfica VyDA In Memoriam en el Espacio Box Cartuja. Participarán los artistas Laura Gallego, Oh My Gospel! y Julia y Sara Rey, así como diversas bandas de Semana Santa. La recaudación está destinada a la Asociación VyDA (Voz y Difusión del Angiosarcoma). 10 euros.

Henri Herbert, en la Sala X

Este viernes a las 22:00 se celebra un concierto en la Sala X en el que actuará en solitario el pianista Henri Herbert (ex miembro del grupo The Jim Jones Revue). Como invitado tocara Ciudadano Fo (13 euros). Por otro lado, este sábado a las 22:00 actúa Khaled, conocido por haber formado parte Kefta Boys, de PXXR GVNG y Los Santos.