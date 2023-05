Quién fue Augusto Arcimís Wehrle, el sevillano que fundó el Instituto Central Meteorológico

El estudio de la meteorología es usado en el día a día, permitiendo conocer y anticipar cómo será el tiempo en los próximos meses (y recordar cómo fue en el pasado), además de muchas otras cosas. En España el organismo público español que presta servicios meteorológicos es la Agencia Estatal de Meteorología, cuyos orígenes se remontan al siglo XIX, con la fundación del Instituto Central Meteorológico, que fue fundado por un andaluz nacido en Sevilla.

Augusto Arcimís Wehrle

El 4 de diciembre del año 1844 nació en Sevilla Augusto Aramís Wehrle, aunque pronto su familia se mudó a Cádiz. En esta ciudad vivió durante toda su infancia y donde estudió el Bachillerato. Se doctoró en Farmacia, aunque nunca llegó a ejercer como tal y, gracias a la fortuna familiar, pudo viajar por Europa y aprender varios idiomas.

Este farmacéutico no llegó a ejercer, pero descubrió en el estudio de la Astronomía y Meteorología en una estancia en Londres. Montó un observatorio astronómico y meteorológico en Cádiz, primero en su casa y luego en la finca de un amigo. En 1878 escribió 'El telescopio moderno', hablando de temas que no solían tratarse en España como el análisis espectral. Colaboró con revistas especializadas y fue miembro de la Royal Astronomical Society of London y de la Società degli Spettroscopisti Italiana. Se caracterizó por su posición crítica respecto a la ciencia oficial e institucional española.

Su amistad con Ginés de los Ríos llevó a Augusto Arcimís a Madrid, donde se convirtió en profesor de física para la Institución Libre de Enseñanza que fundó el primero. De esta amistad surgió también el proyecto que desembocaría en la creación del Instituto Central Meteorológico.

En 1887 recibieron la aprobación del gobierno para la fundación de esta institución de la que Arcimís fue el primer director tras haber ganado la oposición al puesto. Fue director hasta 1910, año en el que murió.

Posteriormente el Instituto Central Meteorológico cambió su nombre a Instituto Nacional de Meteorología en el año 1978 y desde 2008 tiene la denominación que hoy continúa: la de Agencia Estatal de Meteorología.