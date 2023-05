Autismo Sevilla y Fibes unidas por primera vez en la XXIII Gala Solidaria

Autismo Sevilla celebrará este año la XXIII edición de su Gala Solidaria por el autismo por primera vez en el Palacio de Congresos y Exposiciones, que se une así a las alianzas de esta asociación sevillana, cediendo el espacio conocido como Fibes II y algunos de los servicios necesarios para la ejecución del evento, que cada año acoge a unas 2.000 personas.

Esta colaboración redundará de manera directa en la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias de Sevilla y provincia, ya que la Gala es la principal fuente de recaudación de Autismo Sevilla a lo largo del año y su éxito implica el impacto directo en los apoyos y servicios que ofrece a este colectivo. En este sentido, Sevilla City Office apoya esta iniciativa dentro de su estrategia de ciudad sostenible, que pone en el centro de sus políticas el bienestar del residente y que trabaja para que todos los eventos redunden en el beneficio de Sevilla.

La Gala, ya instaurada en el calendario de la primavera sevillana, nació hace más de 20 años impulsado por los primeros padres y madres de una incipiente asociación que necesitaban dar a conocer a la sociedad las necesidades de sus hijos e hijas con autismo, una discapacidad compleja de la que poco o nada se sabía.

Esta gran fiesta, se ha venido celebrando desde entonces de manera ininterrumpida, a excepción del año de crisis sanitaria, que se celebró de manera virtual bajo el nombre de #LaGalasequedaenCasa. En esta XXIII edición, aunque la situación haya cambiado mucho desde aquellas primeras Galas, las familias que conforman la Asociación siguen necesitando celebrar este evento por un doble motivo. Por un lado, por el importante impacto económico que implica y que hace de la gala la actividad más importante del año.

Y por otro, porque aunque el conocimiento de la sociedad sobre el TEA (Trastorno del Espectro del Autismo) ha ido mejorando con el paso de los años, aún son muchos los mitos y barreras que hay que superar. Y es que, a pesar de la alta incidencia de esta condición siendo de 1 cada 100 nacimientos, hay que seguir sensibilizando y mostrando esta realidad con el objetivo de lograr una inclusión real en nuestra sociedad.

La XXIII Gala

La XXIII Gala Solidaria por el Autismo tendrá como principal novedad el sitio de celebración, siendo Fibes II la zona que acogerá esta velada el próximo miércoles 7 de junio.

Como es habitual, se servirá una cena cóctel ofrecida por camareros voluntarios y elaborada en base a las donaciones de diferentes restaurantes, hoteles y empresas de restauración y catering. Tras la cena, darán comienzo las actuaciones, guiadas por la periodista y escritora Marina Bernal. No me pises que llevo Chanclas, Los Hermanos Domínguez, Los Mickis, Los Flamen Kings y la Charanga Los Indecisos son los artistas que colaborarán este año. El fin de fiesta correrá a cargo del DJ Juan Rojas. No faltará la Rifa Solidaria de todos los regalos que la entidad recibe de manera desinteresada para este fin.

El apoyo de las empresas es clave para desarrollar este evento, del que Fundación Cajasol es el colaborador principal. Se unen Fundación Iberdrola, Fundación Caixa, Grupo Terry, Lexus Sevilla, Syrsa, Savener, Fundación Carreras y Mitsubishi Electrics. Las aportaciones de Coca Cola, Fundación Damm y Groucho son también esenciales, así como el de las más de 50 empresas que hacen donaciones en especie para la cena.

Todo aquel que no quiera perderse esta gran fiesta, puede hacerse con su entrada en la sede de la asociación o a través de la plataforma online gala.autismosevilla.org. También se puede colaborar haciendo una aportación a la Fila 0, que conlleva el sorteo de un bono de cine para dos personas de la mano de Unión Cine Ciudad.