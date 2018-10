Autismo Sevilla celebra su X Encuentro Solidario

El Palacio Yanduri, sede del Banco Santander, acogió ayer por la noche la décima edición del Encuentro Solidario que año tras año realiza la asociación Autismo Sevilla. Con el objetivo de sensibilizar sobre el autismo y acercar a la sociedad y al tejido empresarial el trastorno del espectro autista, el evento benéfico (todo lo recaudado se destina de manera íntegra a la asociación) aglutinó a diversos empresarios y autoridades de la ciudad.

Mercedes Molina, presidenta de la asociación y anfitriona del acto, estuvo acompañada por María José Sánchez Rubio, consejera de Igualdad y Política Social; Miguel Rus, presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla; Marcos Zamora, director general de Autismo Sevilla; Gonzalo Rivas, director general de Personas con Discapacidad; M. Ángeles Maisanaba, vicepresidenta de la asociación, y Luis Fernández Palacios, director territorial del Banco Santander, para quien los valores de Autismo Sevilla deberían estar presentes en toda la sociedad, entre otros.

Autismo Sevilla nació para dar respuesta a un trastorno del que poco o nada se sabía. Durante todo este tiempo, desde la asociación han trabajado tanto con las personas que sufren Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) como con sus familias. Ahora, su principal objetivo, además de seguir colaborando y acompañando a esas familias, es lograr que la inserción laboral de los que sufren TEA sea una realidad. "Al principio nuestro objetivo era dar a conocer el autismo, ahora esto es una realidad y lo que buscamos es poder acompañar a los que sufren TEA en todas las etapas de su vida y que logren ser autónomos", señaló Mercedes Molina.

A través de un vídeo, desde la asociación quisieron mostrar la importancia del acceso de estas personas al mercado laboral para que alcancen esa autonomía y, además, puedan sentirse realizados. "El trabajo es una oportunidad para poner en práctica mis aptitudes", "El trabajo es la capacidad de desarrollarme", decían los protagonistas. Por eso, desde la asociación instan a trabajar de la mano con la sociedad civil, la administración pública y el tejido empresarial para que sea una realidad. "La inclusión en la sociedad de las personas autistas es responsabilidad de todos", concluyó la presidenta de la asociación.

Una invitación al papel activo en la inclusión social fueron las palabras de Miguel Rus, presidente de la CES. "Dentro de las obligaciones de los empresarios está la de adoptar un papel activo en la sociedad y darle más de lo que ésta nos aporta. La inclusión de personas con TEA en una empresa no sólo le reporta beneficios a esa persona, también a los trabajadores porque les ayudan y les enseñan a crear equipo", señaló Rus. Por su parte, La consejera de Igualdad María José Sánchez Rubio invitó a trabajar por el acceso al mercado laboral codo con codo, tanto desde la administración como desde las empresas. "Tenemos que aunar esfuerzos porque si no no podremos caminar", concluyó.

Al finalizar el Encuentro Solidario, los asistentes pudieron disfrutar de un cóctel en el propio Palacio Yanduri.