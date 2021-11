Autismo Sevilla presenta su Calendario Solidario 2022

En el derbi presentado en el Ayuntamiento de Sevilla ganan todos porque todos pelean por la misma causa, el apoyo a las personas con autismo. Autismo Sevilla ha dado a conocer a los medios de comunicación su nuevo Calendario Solidario 2022, bajo el lema Convivir a través del deporte. Un calendario donde jugadores del primer equipo, tanto masculino como femenino, del Sevilla y del Betis, y deportistas de la Liga Genuine, la liga para personas con discapacidad, son los protagonistas, junto a usuarios con TEA de la asociación, de los 12 meses que ilustran el próximo año.

El delegado de Transición Ecológica y Deportes, David Guevara, ha asistido a la presentación del Calendario Solidario de Autismo Sevilla, junto a la presidenta de la asociación Autismo Sevilla, Mercedes Molina, y los representantes de las Fundaciones Sevilla FC y Real Betis Balompié, Antonio Álvarez y Rafael Gordillo, respectivamente.

"Con este encuentro de los dos clubes se consigue trasladar a la sociedad el mensaje de Autismo Sevilla de forma poderosa, porque con esta iniciativa todos jugamos en el mismo equipo", ha expresado el delegado, que ha dado paso a la intervención de Mercedes Molina. La presidenta de la asociación que presta servicio y atención a las personas con autismo en Sevilla y la provincia ha mostrado su gratitud a todos los colaboradores de este calendario que, "como su propio lema indica, es un ejemplo de Convivir a través del deporte. Un ejemplo que dan las dos Fundaciones, la del Sevilla y la del Betis, en la inclusión de jugadores con discapacidad con el fin de permitir su desarrollo en la sociedad".

No se ha olvidado Molina ni de los protagonistas de las imágenes que ilustran los calendarios, "que han hecho el esfuerzo por salir en los 12 meses", ni de los fotógrafos que han colaborado en el proyecto: Valentín Luján Murillo, Tomás José Rojas Madero y Rafael Moreno Bejarano, "que han puesto su profesionalidad al servicio de las personas con TEA". Tampoco de las empresas patrocinadoras, "que siempre nos apoyan": Azvi, Balam, Bogaris, Concesur, Ditecsa, Fundación Valentín de Madariaga, Hidalgo Parejo, Irradia, Mariscos González, Grupo Martín Casillas, Postemel y Syrsa.

Un calendario familiar para ayudar a las personas con TEA

Desde el punto de vista más práctico, este calendario, según la presidenta de Autismo Sevilla, "es muy útil porque permite anotar las citas o planes familiares, pero lo que es más importante es que con su venta se ayuda a sensibilizar a la ciudadanía sobre estas personas y a conseguir nuestro objetivo que no es otro que el de permitir que tengan la máxima calidad de vida y que puedan ejercer sus derechos como cualquier otra persona".

Tanto Álvarez como Gordillo se han mostrado orgullosos de haber tenido la oportunidad de participar desde las fundaciones que representan en este calendario en el que personas con autismo son retratadas en los campos de Sevilla y Betis, en los túneles de vestuario, en los vestuarios, el césped o en las salas de prensa junto a jugadores profesionales. Una oportunidad para todos de acercarse a la realidad que viven estas personas con TEA.

Enero arranca con Darío Molina e Iván Rakitic (SFC) viendo paneles de los jugadores del Sevilla; en febrero, Ezequiel González (RBB Genuine) y Raúl Alvarado contemplan el campo del Betis sentados en el banquillo. Así se llega a marzo donde Noelia Ramos (SFC Femenino) aparece tras la mesa de la sala de prensa del Sevilla con Violeta Sayago. Mes tras mes, las sensaciones van creciendo hasta llegar a diciembre con Andrea Medina (RBB Femenino) y José Ignacio Ruiz en el vestuario.

El momento más emocionante de la presentación del Calendario Solidario de Autismo Sevilla 2022 ha llegado con la intervención de Alejandro Coello y José Jesús Chavarría, jugadores del RBB Genuine y SFC Genuine, respectivamente, quienes han tenido sólo palabras de agradecimiento para Autismo Sevilla y esta iniciativa "que puede ayudar a dar visibilidad a un problema que la gente sigue ignorando". Ha cerrado el acto la futbolista Noelia Ramos quien ha asegurado que "esta iniciativa hace que la vida de estas personas sea más bonita; ellos nos hacen ser más grandes a todos".

¿Dónde comprar el Calendario de Autismo Sevilla?

Esta edición, el Calendario Solidario de Autismo Sevilla podrá adquirirse, a partir del 1 de diciembre, además de en la sede de la Asociación Autismo Sevilla (Avenida del Deporte, 3), en diferentes puntos de venta repartidos por la provincia de Sevilla como: Atelier 66 (C/ Zaragoza 66); Lamadrid Interiorismo (C/ Almutamid, Edificio Vega 1, Local 117, Camas); Opticalia Montequinto (C/ Mesina Local 11C, Montequinto); Librería Bersabé (Plaza de España, 9, Écija); Farmacia Guadalquivir (C/ Almería 13, Gelves) y Librería Infantil Laberinto del Mago (C/ Escultora Roldana 8, Local 10 B, Alcalá de Guadaíra).