Apoyo del Ayuntamiento de Sevilla a la I Carrera de Navidad de El Corte Inglés

La I Carrera de Navidad El Corte Inglés se celebrará este domingo 18 de diciembre el Distrito Los Remedios con la colaboración del Instituto Municipal de Deportes. Unos 2.000 participantes, niños y adultos, afrontarán los divertidísimos 3,5 kilómetros de recorrido que puede completarse corriendo o caminando. "Sevilla es una ciudad del deporte que amplía su programación con esta cita que llevará la navidad y la solidaridad a las calles de Los Remedios. Estamos seguros de que nuestra ciudadanía va a disfrutar de una jornada divertida y de que va a contribuir a una causa comprometida con las niñas y niños más desfavorecidos en estas fechas", ha destacado el delegado de Transición Ecológica y Deportes, David Guevara, durante la presentación del evento, el que ha participado Mateo Navajas, director de la carrera.

La programación de la I Carrera de Navidad incluye dinamizaciones, entrega de gorros navideños camisetas conmemorativas, cañones de nieve artificial y el mejor ambiente posible. Además, propone antes de la salida una cuestación para recoger el mayor número de juguetes posibles para menores desfavorecidos y alimentos no perecederos que se entregarán a los organizadores de la Operación Buena Gente de Radio Sevilla – Cadena SER. Se solicita a todos los participantes que hagan una aportación de juguetes nuevos o comida no perecedera al recoger el dorsal en El Corte Inglés o antes de la salida el 18 de diciembre. No se admitirán juguetes usados, en mal estado ni sin su embalaje original.

La salida se ubicará en la Avenida Alfredo Krauss, al lado del parque de Los Príncipes, y la prueba recorrerá calles como Virgen de la Oliva, Virgen de Luján, Glorieta de Las Cigarreras, avenida Presidente Adolfo Suárez, Flota de Indias, Alfredo Krauss y la meta estará en el interior del propio parque de Los Príncipes. Tras la divertida carrera, los participantes se unirán a una sesión de fitness/aeróbic para toda la familia en la zona de postmeta ubicada en el Parque de Los Príncipes.

El plazo de inscripciones está abierto ya a través de la web www.carreranavidadsevilla.es y los dorsales junto con los gorritos y camisetas se entregarán los días 16 de diciembre de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, y 17 de diciembre de 11:00 a 14:00 horas en El Corte Inglés de Nervión.