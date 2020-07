Centros de depilación láser: todo lo que debemos saber

La depilación láser es uno de los tratamientos con más éxito entre la población. Son numerosas las ofertas y los centros que ya cuentan con este tipo de servicios. Aún así, desde Consumidores en Acción, una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, dedicada desde sus orígenes, en 1981, a la defensa de los derechos de los consumidores, se quiere asesorar a los futuros clientes en las dudas más frecuentes que suelen tener con respecto a estos centros y sus tratamientos.

¿Los centros de depilación se consideran centros sanitarios?

Según entiende FACUA, sí. Los centros sanitarios están definidos en el artículo 2 del Decreto 69/2008, de 26 de febrero, por el que se establecen los procedimientos de las Autorizaciones Sanitarias y se crea el Registro Andaluz de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios.

Dicho precepto indica que un centro sanitario es un "conjunto organizado de medios técnicos e instalaciones en el que profesionales capacitados, por su titulación oficial o habilitación profesional, realizan básicamente actividades sanitarias con el fin de mejorar la salud de las personas. Los centros sanitarios pueden estar integrados por uno o varios servicios sanitarios, que constituyen su oferta asistencial".

¿Qué requisitos deben cumplir los centros de depilación?

Es indispensable que dispongan de certificación técnica de los equipos, manual de instrucciones, partes de reparación y un libro de mantenimiento con los sellos de las revisiones periódicas. Además, otros de los requisitos indispensables son:

Deberían disponer de información técnica relativa al tipo de láser que emiten los equipos.

relativa al tipo de láser que emiten los equipos. La presencia de un máximo responsable del láser.

del láser. El personal debe de tener formación suficiente para poder realizar la práctica con total seguridad.

para poder realizar la práctica con total seguridad. La cabina debe ser una dependencia cerrada e independiente del lugar de paso de la gente.

del lugar de paso de la gente. Las instalaciones deben mantenerse en correcto estado de conservación , limpieza y desinfección.

, limpieza y desinfección. Las instalaciones deben tener un botiquín de primeros auxilios .

. Los profesionales de los centros deben disponer de un Seguro de Responsabilidad Civil Profesional.

¿Los centros deben informar en todo momento al usuario?

Los centros de depilación láser deben informar en todo momento a los usuarios del contrato al que se exponen. Esta información como mínimo debe consistir en los siguientes aspectos: tratamiento a realizar y técnica a utilizar, profesional interviniente, presupuesto económico, número de sesiones previstas, riesgos asociados, precauciones-recomendaciones y condiciones contractuales a formalizar.

¿Qué tipos de técnicas y tratamientos de depilación existen?

Electrodepilación. Método de depilación cuya finalidad es la destrucción y la eliminación del pelo por el paso de corriente eléctrica.

Método de depilación cuya finalidad es la destrucción y la eliminación del pelo por el paso de corriente eléctrica. Fotodepilación. método de alta efectividad para disminuir el crecimiento del vello y que utiliza la luz para depilar a través de tecnologías como los sistemas de láser y las fuentes de luz pulsada intensa (IPL)

¿Cómo se elige el tipo de tratamiento?

Para empezar, hay que seleccionar un centro que cuente con todas las garantías sanitarias y técnicas. Más tarde, se debe realizar un estudio adecuado de la piel para ver qué tipo de tratamiento es el mejor para el usuario. Además, es necesario saber que la efectividad de la depilación láser será mayor cuanto más oscuro y grueso sea el vello que se desea eliminar. Por lo que este tratamiento no aportará buenos resultados cuando sea muy fino y claro.

Por ello, es indispensable conocer bien las propias características de la piel y el vello a la hora de elegir el centro en el que se realizará la depilación, ya que éste deberá disponer del tipo de láser más adecuado para las características propias del usuario.

¿Qué cuestiones se deben tener en cuenta a la hora de contratar un servicio de depilación?

El usuario debe exigir en todo momento información mínima consiste en: la formación del profesional que realiza el tratamiento, la descripción de los riesgos asociados, la explicación de lo que se va a aplicar y la técnica a utilizar, así como el número de sesiones necesarias. Estos aspectos informados previamente deberán constar en un documento escrito para su aceptación y, como es evidente, debe leerse detenidamente antes de firmar.

¿Qué tiempo es necesario para una nueva sesión en una misma zona y qué se recomienda tras ella?

Por un lado, se prevé un tiempo de espera de ocho a diez semanas para realizar un nueva sesión sobre una misma zona. Por otro, Tras la depilación láser es recomendable mantener el área tratada libre de impurezas y células muertas para mejorar la circulación sanguínea. Es aconsejable hidratar la piel en las zonas tratadas con alguna crema limpiadora suave y para pieles sensibles que no contenga alcohol, ni parabenos ni perfumes.

¿Qué cuestiones debemos observar en el precio ofertado?

Si nos ofrecen un "paquete de sesiones" es conveniente determinar cuánto acaba costando cada sesión para saber si realmente se trata de una oferta o si es resulta más ventajoso adquirir las sesiones de forma individual según las propias necesidades. Es de vital importancia tener cuidado con las ofertas aparentemente muy ventajosas, ya que esa disminución del precio luego la suelen aplicar en la compra obligatoria de otros servicios o productos.

¿Los centros deben mantener advertidos a los usuarios en temas de Covid-19?

Sí, deben en defensa de la salud individual y colectiva informando siempre previamente. Estas advertencias pueden consistir en la puntualidad para no coincidir muchas personas en instalaciones, el aforo, es decir, no ir acompañados, el uso obligatorio de mascarilla, etc.