Claves para hacer la maleta perfecta

Es muy normal que días antes de iniciar las vacaciones o un viaje corto en verano, nos agobiemos con la idea de lo que tenemos que llevar en la maleta para que no se nos olvide nada. En ocasiones, transportamos cosas que no necesitamos, causando sobrepeso en nuestro equipaje y generando gastos adicionales y dificultad para encontrar lo que queremos una vez llegamos a nuestro destino. Por eso, la agencia de viajes sorpresa WowTrip hace una serie de recomendaciones al respecto.

Elabora una lista

Durante los días previos a tu viaje elabora una lista con aquellas cosas que consideras que no puedes olvidar. Incluye desde el cepillo de dientes hasta medicinas si son necesarias, pasando por la ropa. Ve agregando o quitando cosas a medida que pasen los días. Las temporadas y los aeropuertos no cambian. Aunque se desconozca el destino en el que se va a disfrutar del verano, no hay que preocuparse. Sólo es necesario recordar dos cosas: las estaciones tienen un clima específico, por lo que puedes hacerte una idea de qué llevar en cuanto a calzado y ropa.

Las leyes del aerpuerto

Así también, no olvides que las leyes de los aeropuertos no varían, por lo que en tu espacio de artículos personales no debes llevar más de 100 ml de líquidos separados. Olvídate de las tijeras, objetos inflamables y cualquier objeto con el que esté prohibido viajar en avión.

Apuesta por la combinaciones

Apuesta por las combinaciones. Cuenta el número de días que estarás de viaje y comienza a combinar piezas básicas para controlar la cantidad de prendas que llevarás. Dependerá siempre de tu estilo, pero trata de crear al menos dos combinaciones; en el caso de las mujeres apuesta siempre por tu fondo de armario con un vestido fresco y en el de los hombres, por los pantalones fluidos. En ambos casos, combínalo con zapatos deportivos y otros que se adapten a un paseo, cena o evento especial. Lleva siempre una camisa más por cualquier imprevisto, y no olvides algo que te cubra para el avión, ya que por lo general hace frío.

Las prendas, mejor enrolladas

Una vez que has definido la ropa que llevarás, ha llegado el momento de colocarla en la maleta para que ocupe lo menos posible. WowTrip te aconseja que enrolles tus prendas como un tubo; hazlo con pantalones, camisetas, ropa para dormir y, si viajas con algo delicado o que se pueda arrugar, déjalo para el final. Separa la ropa interior y calcetines en bolsas de tela al igual que los zapatos, y así será mucho más sencillo encontrar todo.

Distribución en la maleta

La distribución de las prendas en la maleta –y si llevas trolley, bolso o mochila– dependerá de tu estilo y el tipo de experiencia que esperas vivir en tu viaje; pero el consejo es que pese lo menos posible. Si usas maleta, lo más pesado debe ir siempre abajo y si usas bolso o mochila, distribuye lo que más pesa en el centro de la maleta, de manera que no se desbalancee o te haga daño en la espalda.

Dispositivos electrónicos

Hay que recordar que los dispositivos electrónicos y los documentos nunca deben ir en el interior del equipaje. Evita, en el caso de los dispositivos, que se golpeen o generen mucho peso, y en el caso de los documentos, que puedan llegar a extraviarse. Mejor tenerlos siempre contigo. Para que tu equipaje y pertenencias estén seguras, utiliza candados para el viaje.

Olvidar un básico, la excusa para ir de compras

Si se te ha pasado meter algo en la maleta, no desesperes. Si llegas a tu destino y te has dado cuenta de que te has dejado alguna prenda imprescindible en casa, que no cunda el pánico. Tendrás la excusa perfecta para descubrir las zonas de shopping de la ciudad a la que viajes, y así aprovechar para comprar algunos de los outfit de tendencia de este verano.