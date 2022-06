Colores musicales para disfrutar todos en familia

El espectáculo Los Colores de la Música del pianista y compositor Carlos Bianchini, pondrá, este sábado 4 de junio, el broche de oro al ciclo de conciertos “Crecer con la ROSS” en la sala Manuel García del teatro de la Maestranza. Este tercer concierto del ciclo, al igual que los demás, está diseñado para que las familias puedan disfrutar con los más pequeños de la casa de actividades didácticas destinadas al primer contacto de los niños con la música. Por esa razón, la actividad se divide en dos fases. Un taller a las 11:00 de la mañana y el concierto a las 12:30.

Bianchini muestra cuál es el proceso creativo de un compositor y la relación que tienen los colores con la música, utilizando elementos multimedia y juegos de iluminación, e interactuando con los pequeños y sus familias a través de un concierto cognitivo que vivirán como una gran experiencia visual y sonora. Esta actividad didáctica de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla está dirigida al público familiar, en especial a niños de entre 3 y 7 años.

Asistencia de niños ucranianos

El concierto tendrá unos invitados muy especiales. Se trata de un grupo de niños ucranianos que asistirán acompañados de sus madres y de una traductora para disfrutar de la actividad. El grupo se encuentra acogido en nuestra ciudad tras ser traídos de su país gracias a la labor de la Hermandad de Santa Marta, entidad con la que Real Orquesta Sinfónica de Sevilla está colaborando estrechamente.

Carlos Bianchini

Natural de Barcelona, ha recorrido numerosos países de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, participando en proyectos del mundo de la música como las artes escénicas, como creador y productor. Todo ello le ha otorgado tanto a nivel personal una expresión artística que se define a la perfección en la música que regala al mundo.

La locura del rock llega a la capital

Concierto

Este sábado (22:00) estará en concierto el grupo Red Hot Chili Peppers en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. La actuación es parte de una gira mundial por estadios que arrancará en la capital hispalense y en la que presentarán su nuevo disco de estudio llamado Unlimited Love. La principal novedad es la vuelta del guitarrista John Frusciante a los escenarios.

El acento flamenco del sur

Flamenco

Desde hoy y hasta el domingo 12 de junio se celebrará una nueva edición del ciclo Flamenco Viene del Sur en el Teatro Central de Sevilla. Esta noche le tocará el turno a Rocío Márquez + Bronquio con un trabajo titulado Tercer Cielo. Por su parte, el viernes el trabajo Pie de hierro cogerá forma con el arte de Manuel Liñán.

2 y 3 de junio a las 21:00

Malú y sus ‘Mil batallas’

Concierto

El sábado Malú cantará en el Auditorio Rocío Jurado. Es una actuación que forma parte de la gira “Mil batallas Tour 2022”. En ella, la cantante y compositora presentará las canciones de su nuevo disco estudio, el duodécimo que publica a lo largo de su carrera, llamado Mil batallas. Está integrado por doce composiciones nuevas.

4 de junio a las 21:00

Poesía cantada junto a Elvira

Música y poesía

El viernes estará Elvira Sastre en la Sala CITE del Cartuja Center CITE de Sevilla. La escritora y poeta segoviana nacida en el año 1992 presenta un espectáculo protagonizado por ella misma en el que combina poesía y música. Se incluyen distintos estilos musicales, la interpretación en acústico, mezclas electrónicas y grabaciones. Estará acompañada por Manu Míguez.

3 de junio a las 20:00

Los crímenes del “Palodú”

Teatro

El crimen del palodú sigue representándose en la Sala Cero de Sevilla donde permanecerá en cartel hasta el domingo 19 de junio. Es la nueva comedia basada en una novela de Julio Muñoz Gijón “Rancio”, adaptada por Ana Graciani. Está dirigida por Antonio Campos y cuenta con un reparto compuesto por Manuel Monteagudo, Moncho Sánchez-Diezma, Paqui Montoya y José María Peña.

2 y 3 de junio a las 20:30

Toda la magia de Queen en Fibes

Musical

El domingo se celebrará en Sevilla el concierto Symphonic Rhapsody of Queen en el nuevo auditorio del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes). Se trata de un espectáculo musical en el que un grupo cantantes internacionales interpretan en directo junto con una banda de músicos de rock canciones de toda la carrera del conocido grupo británico Queen y de Freddie Mercury.

5 de junio a las 20:00 en el Palacio de Exposiciones y Congresos

Un homenaje a Mecano desde Sevilla

Musical

El sábado llega el concierto Me cuesta tanto olvidarte homenaje a Mecano (21:00) en el nuevo auditorio del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes). Es un espectáculo dedicado a Mecano en el que un grupo de músicos con la actriz y cantante Belén Alarcón al frente interpretan en directo canciones tan conocidas como Hijo de la Luna, Hoy no me puedo levantar, Me cuesta tanto olvidarte y La fuerza del destino, recreando las coreografías y el vestuario original de la conocida banda madrileña.