Consejos para hacer las maletas en verano

Viajar está a la orden del día y cada vez es mayor la necesidad de hacerlo de una forma ligera. Meter toda la ropa (y cosas) que queremos llevar a nuestras vacaciones es uno de los grandes quebraderos de cabeza de la vida moderna. Según el transporte en el que se viaje o el espacio disponible, la situación puede adquirir tintes dramáticos. El quid de la cuestión no está tanto en el qué, sino en el cómo; no importará qué metamos en la maleta sino cómo la organizamos. Lefrik, la marca de moda y complementos ECO, ofrece las claves para realizar la maleta perfecta y sugiere, además, formas de viajar de manera inteligente para contribuir a cuidar al medioambiente.

Primero hay que planificar bien el viaje. Antes de empezar a empaquetar, ten claro qué tipo de viaje quieres hacer, planea cada detalle; es básico estudiar las ciudades o zonas que visitarás y el clima con el que te encontrarás. No es lo mismo limitarse a recorrer una ciudad que combinar rutas urbanas con excursiones de montaña o con jornadas de playa. Para salir de dudas, utiliza guías, foros de viajeros y estate al tanto de la actualidad.

También recomiendan hacer una lista de deseos según tu destino y haz una lista de lo que planeas llevarte. Empieza con lo más básico como la ropa interior, los productos de aseo personal, los complementos electrónicos o las medicinas y ve añadiendo lo que se te ocurra. Un truco que funciona para no llevarse el armario a cuestas es hacerse looks cerrados: por cada parte de abajo puedes meter dos o tres de arriba para tener outfits para varios días.

Elige la ropa y los complementos más adecuados. Si la idea es visitar un país con costumbres más conservadoras que las nuestras, debes tenerlo muy en cuenta a la hora de seleccionar el vestuario. Si vas a encontrarte importantes cambios de temperatura, deberás introducir prendas más variadas; es bueno elegir las piezas que combinen más entre sí.

Evita todo aquello innecesario para evitar el exceso de equipaje. No cargues en exceso tu equipaje y esos innecesarios por si acaso. Además de la incomodidad de arrastrar una maleta de objetos superfluos (no nos engañemos, terminamos usando la cuarta parte) corres el riesgo, si viajas en avión, de sobrepasar los límites de peso; además, si facturas el equipaje, debes ser cauto y no viajar con documentación importante en la maleta, te ahorrarás un posible contratiempo.

Coloca sobre la cama todo lo que piensas llevarte. Sitúa de forma ordenada todas las pertenencias que tienes previsto llevarte encima de la cama, te permitirá visualizar lo que llevas y hacer criba, ya que además de percatarte del exceso de equipaje, también verás que posiblemente no necesitas tantas cosas. Es fundamental seguir un orden. Empieza colocando la ropa que se arrugue menos, como jeans, zapatos o neceser y reserva la parte superior a las prendas más delicadas. Si el viaje es largo, te recomendamos poner la ropa en bolsas al vacío, reducirán el espacio y la ropa llegará en condiciones óptimas. Por último, ten en cuenta que es muy probable que vuelvas con algún que otro souvenir, es conveniente que dejes algún espacio previo.