CoquiDreams, tu nuevo espacio multimarca infantil

Imagina un espacio multimarca donde poder adquirir todas esas prendas, realizadas en su mayoría en España, a las que solo tienes acceso de manera online. Con esta base, nace CoquiDreams, con la firme convicción de aglomerar esas marcas en un espacio en Sevilla. Este espacio tiene su origen en una necesidad de su fundadora, María Sánchez, la cual comienza a darle vueltas a esta pionera idea: “Para poneros en contexto, os cuento la historia de @CoquiDreams en Instagram. Todo empezó en el año 2020 cuando el mundo se paralizó y todos empezamos a pasar más horas en redes sociales. Es ahí cuando llega un momento en el que me apetecía aportar a esta comunidad. La idea surgió cuando dejé de pensar en la inspiración para mi boda para pensar en lo siguiente: ‘¿un bebé? ¿donde puedo encontrar inspiración de bebés?’, y así, muy poco a poco, es como he ido creando un perfil de inspiración infantil para mamás que gusta mucho. Aportando desde ideas de looks, decoración infantil, planes para peques y ahora aportando un toque de realidad con mi pequeño Antonio y su vitalidad”.

Así es como nace CoquiDreams, con la meta de ser un punto de encuentro para todas estas marcas: “El proyecto de CoquiDreams surge de algo parecido, de una necesidad que me surgió preparando la canastilla de mi hijo. La necesidad de tener una tienda online, en la que pudiera englobar varios productos de diferentes marcas, ya que los gastos de envío de cada pedido me suponían un suplicio. Asimismo, una tienda física en la que encontrar diferentes marcas de ropa infantil (que solo tenían tienda online) sin tener que conformarme con lo que encontraba en grandes cadenas. Tras hablar con muchas marcas, todas de fuera de Sevilla, todas me comentaban la necesidad de tener un punto físico de exposición de sus productos y de ahí pase de pensar solo en web a pensar también en una tienda en la que englobarlo todo”.

De esta manera, en CoquiDreams se encuentran ya las siguientes marcas confirmadas: Caledonian Home, Fabioleta, Baby Triana, Calatea, La canastilla de Jerez, Geese, En la nube Kids, Bynine, Ochuss, Palpeca, Trebol Baby and Kids, Palpeca, Limonettes, BdeB, Pipa&Kids, Munnu, Belnui, Garabatea, Bardot, Bomtie kids, Bonjour by Pompoko, Mery Jane Home&kids, Tomasines KidsWear y Mandarina Gris, Koku Factory, Andrea Lirola, Abaurre&Bores, Oh my doll world, Kilims belts, Somomu, y colaboración con Mariquiceli (Asociación en la lucha contra el cáncer infantil). “Nuestra web está en construcción y tardará unas semanas en estar lista pero el espacio físico se encuentra en Calle Arcos 23, contamos con un local de más de 150m2 en el que tendremos un espacio Showroom para que los clientes puedan comprar directamente y recoger pedidos de forma gratuita. Para las marcas integrantes supondrá tener un espacio físico de venta en Sevilla en el que los clientes podrán ver, tocar y probar el producto, lo cual aportará un valor añadido a vuestra marca. Para los clientes la posibilidad de encontrar marcas de diferentes zonas de España en un único lugar. La tienda se divide en dos zonas, la de ropa, que tenemos desde primera postura hasta 16 años, y la zona complementos donde tenemos todo tipo de accesorios de carrito, cuna, moises, así como elementos decorativos para habitación infantil. Tendremos también la posibilidad de realizar listas de nacimiento para facilitar la labor a futuras madres y puedan dejar asegurados los regalitos”.

De esta manera, CoquiDreams aun se encuentra en proceso de expansión, concretando nuevas marcas y haciendo crecer este espacio multimarca por lo que todas las nuevas firmas interesadas pueden contactar en info.coquidreams@gmail.com: “La finalidad es que el cliente pueda comprar diferentes marcas, en el caso que sea web, con único gasto de envío y en el punto físico pues facilitarle un poquito esa labor y ahorrarse este envío”.

Asimismo, además de las marcas que hay de forma permanente se realizarán showrooms mensuales con otras marcas que llegarán a CoquiDreams un par de días a exponer sus colecciones: “También disponemos de un espacio para hacer talleres, tenemos previsto taller de tejer punto, taller de cuenta cuentos, taller para cuidados de mamis embarazadas, taller de cupcakes”. Por otro lado, la marca ha elegido para la decoración del espacio un diseño cuidado hasta el mínimo detalle.