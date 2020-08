Darwin y la re-evolución de los alimentos

Evolución biológica y naturalismo a raudales es lo que desprende la gran figura de Charles Robert Darwin, uno de los científicos más influyentes de todos los tiempos y que ahora se sienta a la mesa para hablarnos, en voz de grandes expertos y entendidos en la materia, de los alimentos que nos rodean a diario.

'Darwin se sienta a la mesa' es una producción de Arturo Menor, biólogo, productor y director de cine de naturaleza que posee una larga trayectoria como divulgador científico usando el cine como herramienta. Su película competirá, tras su estreno el próximo jueves 27 de agosto en el Festival de Cine de Málaga, en la VI Edición del Seúl International Food Film Festival que se celebrará del 18 al 23 de septiembre.Bajo el eslogan La re-evolución de los alimentos, Arturo Menor nos plantea un viaje gastronómico en torno a una buena mesa, donde se reúnen cuatro amigas: la chef Camila Ferraro (ganadora del premio a Cocinera Revelación de Madrid Fusión 2020) la ganadera Marta Cornello, la actriz Esther Parralo y la restauradora Zaida Casero.

Sobre la génesis del proyecto Arturo Menor ha comentado que "muchas personas de mi entorno me decían que no consumían productos ecológicos por ser más caros frente a los alimentos convencionales. Al final me las ingeniaba para convencerles con mis propios argumentos, para que cambiaran sus hábitos de consumo alimentarios. Entonces me propuse difundir este mensaje transformador a través del cine".

Bajo el mensaje de "lo barato sale caro", Arturo Menor consigue en Darwin se sienta a la mesa hacernos reflexionar sobre el valor de los alimentos ecológicos frente a la industria alimentaria masiva llamada "agrobusiness". "Solo espero que el espectador, tras ver la película, reflexione y comience a consumir alimentos de proximidad o kilómetro cero, aquellos que provienen de la ganadería sostenible y de la agricultura tradicional".

Las personas podrán saber más e informarse sobre el mundo de los alimentos a través de cuatro amigas que debaten, en torno a una buena mesa, sobre las bondades de los alimentos ecológicos, aparentemente más caros para el consumidor, frente a los productos convencionales.

El filme es una producción de Acajú Comunicación Ambiental dirigida por Arturo Menor con la participación de Camilia Ferraro, Marta Cornello, Esther Parralo y Zaida Casero. Música: Daniel Mata. Montaje: Joséì M. G. Moyano. Sonido directo: Daniel de Zayas. Montaje de sonido y mezclas: Jorge Marín. Director de fotografía: Antonio Galisteo. Corrección de color: Juan Ventura. Guion y Producción ejecutiva: Rocío de Castro.

Thomas Berry, historiador cultural, dijo que"el mundo natural es la comunidad sagrada más grande a la que pertenecemos". Por ello, este tipo de producciones son muy necesarias para valorar la realidad de las cosas.