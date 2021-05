Día Internacional de la Hamburguesa con Pepe Chuletón

Mañana viernes 28 de mayo, como cada año, se celebrará el Día Internacional de la Hamburguesa, el conocido plato de comida rápida que debe su nombre a la ciudad alemana de Hamburgo, lugar donde se creó la primera receta. Aunque su origen es dudoso, se cree que la vinculación de las hamburguesas a Estados Unidos se debe a la conexión entre Europa y Norteamérica que tiene lugar desde Hamburgo, ciudad portuaria. Y es que en algún momento del siglo XVIII, inmigrantes alemanes establecieron puestos de comida en Nueva York, en los que vendían “hamburguesas” para los marineros germanos y los recién llegados del país europeo.

Si bien durante años han sido muchos los que han calificado a las hamburguesas como comida basura, a día de hoy ya es posible hablar de producto premium cuando nos referimos a las mismas. Para ello, lo único necesario es adquirir burgers de calidad como las que comercializan en la carnicería online de Pepe Sáenz Villar, más conocido como Pepe Chuletón. “Para disfrutar de una buena hamburguesa solo se necesita que esté elaborada con la carne apropiada”, explica el famoso carnicero. “El punto diferenciador de nuestras hamburguesas es que las elaboramos con las mejores partes del animal, como el entrecote o el lomo bajo deshuesado”, añade.

Pepe Chuletón, ejemplo de calidad, pone a disposición de sus clientes una gran variedad de hamburguesas entre las que destacan tres: las de carne de buey auténtico certificado, las de Wagyu –considerada la carne más cara del mundo– y las de chuletón de vaca madurada.

Pionero en la venta electrónica de carne en nuestro país, Pepe distribuye a través de su tienda online sus productos por toda España y muchas regiones del mundo en 24-48 horas. Sus envíos se realizan de lunes a viernes con entregas programadas de lunes a sábados.

Baileys presenta el 'Café Bailao' de Cristina Pedroche

Cristina Pedroche es conocida por su simpatía, su naturalidad y, sin duda, su manera única de disfrutar de la vida. También es una de las caras jóvenes con más presencia en las redes sociales en España, en la que comparte con sus seguidores sus ya famosos bailes que demuestran que a la Pedroche le encanta exprimir al máximo cada instante. De hecho, Baileys ha querido rendir homenaje a sus divertidos bailes poniéndole nombre al serve que promete arrasar durante los meses más calurosos del año: el 'Café Bailao'; el carajillo de toda la vida con un toque especial de este licor de crema irlandesa.

¡Sorprender este verano será más fácil que nunca! Solo hacen falta hielos, café, un chorrito de Baileys Original Irish Cream, una coctelera, mucho ritmo y ganas de disfrutar de una sobremesa única junto a familia o amigos. Y es que el ‘Café Bailao’ se convertirá en el paso que falta entre una buena comida y una tarde para recordar, el momento perfecto para darse un capricho adulto increíblemente delicioso. Y para ello, el lugar perfecto para una botella de Baileys es junto a la cafetera, porque a partir de ahora no habrá otro modo de tomar un café.

Cristina cuenta que comenzó a compartir vídeos de sus bailes en sus redes sociales de manera espontánea y porque “la verdad es que cuando escucho música me vengo muy arriba y me animo enseguida a bailar. Me divierte muchísimo”. Pero también reconoce que “nunca me imaginé que acabarían gustando tanto y que incluso una marca como Baileys haya querido reinventar un clásico como es el carajillo inspirado en mis bailoteos. El café bailao me parece la mejor idea para disfrutar este verano. Además, es muy sencillo”.

“En los últimos meses hemos aprendido a valorar los momentos que compartimos con las personas que de verdad importan, y a disfrutar de esos pequeños placeres que nos alegran el día a día”, confiesa la presentadora. Y uno de esos placeres es Baileys Original Irish Cream, porque además de preparar el ‘Café Bailao’, se puede tomar solo con hielo, agitar para crear fantásticos cócteles, regar sobre helado u hornear en tartas Baileys.

Aromas florales con Barbadillo rosado

Bodegas Barbadillo amplía su gama de vinos con Barbadillo Rosado, el primer vino rosado que la bodega sanluqueña saca al mercado bajo su marca Barbadillo. Este rosado pálido es un vino amable, afrutado, fácil de beber, que marida casi con cualquier plato. Es una explosión de aromas y sabores que sorprende por su delicado color rosa, potenciado gracias a la elección de la botella transparente, que acentúa su atractivo y su luz. Su imagen guarda una línea elegante que lo hace muy apetecible.