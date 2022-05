Elena Vázquez Cueto presenta su novela 'La expatriada' en la Casa de la Provincia

Este jueves 12 de mayo se presenta la novela de Esperanza Vázquez Cueto en la Casa de la Provincia. La expatriada (Extravertida) es una novela histórica con un corte contemporáneo por su estructura, en la que la protagonista, María Ares, es una anciana que vive en un geriátrico en Sevilla, y a través de sus propias palabras conocemos las condiciones en que malvivió un buen puñado de familias en los desolados parajes de Riotinto que incluso "te seca la boca y te abre un agujero en el estómago", señala en el prólogo la escritora Elena Marqués que será la responsable de presentar el acto.

La ficción añade un matiz humano al relato histórico donde se ahonda en el desequilibrio social, la precariedad laboral o la pobreza. Según la propia autora: "La tendencia de los poderes económicos son los mismos ahora: potenciar el miedo, el sometimiento, el individualismo y destruir el baluarte de la clase trabajadora que no es otra cosa que la unión, como las luchas mineras no hubiesen sido posible sin esa unión, con diferencias, pero siempre tuvieron muy claro en qué lado está cada uno. Eso hoy día es casi impensable".

Los primeros recuerdos de la protagonista María, la pequeña expatriada, comienzan en un vagón durante el verano de 1920. Con la familia Ares, una familia cualquiera, se recorre un tiempo en que España está afectada por grandes conflictos sociales y políticos. En Riotinto, el dominio de los ingleses va más allá de ser los dueños de unas minas, son los amos de una población que enfrenta interminables luchas para mejorar sus condiciones laborales. Finalizada la guerra civil, María Ares deja atrás una tierra sitiada por el hambre y el miedo para servir en la ciudad. Su vida es un laberinto de obstáculos hasta el final de sus días cuando ve discurrir el presente tras los muros de un geriátrico.

Que la protagonista viva no muy bien en el geriátrico no es algo fortuito, sino que Vázquez Cueto revela que cuando se vive supuestamente en una sociedad del bienestar se olvidan los derechos y se fomenta el negocio, pero "no podemos olvidar que nuestros mayores no se pueden convertir en un negocio pujante". La propia autora cita en la obra: "Las mujeres han sido la administradora de la familia, el bastión que mantiene el equilibrio en los malos momento y las que mejor han preservado la historia de sus antepasados". Vázquez ha decidido asumir esa función femenina memorística y novelarnos esta historia de supervivencia, solidaridad y, desgraciadamente, opresión del más débil.

La novela se presentará a las 19:30 en la Casa de la Provincia (Plaza del Triunfo, 1), donde la autora estará acompañando por Elena Marqués, escritora y correctora.