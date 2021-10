Fátima Pemán acerca los 'Paisajes' de la Sierra de Aracena a Sevilla

Resulta paradójico que una de las últimas exposiciones que Fátima Pemán realizó fuera de Andalucía fuese en la galería García de Diego en Los Llanos de Aridane, en La Palma, lugar donde la naturaleza está volcando toda su fuerza en estos momentos a través de regueros de lava, y que este jueves, 14 de octubre, su contrario, la naturaleza más armoniosa y en estado de reposo, sea el leitmotiv de la muestra que inaugura en Sevilla, en la Sala de Exposiciones David Puentes, en la sede de la Fundación Cultura Andaluza.

Bajo el título Paisajes, la pintora nacida en Jerez de la Frontera, muestra el producto de su trabajo realizado en los dos últimos años en la Sierra de Aracena, lugar en el que reside desde hace seis años. "Vivo en Valdelarco, aunque en la mayoría de las exposiciones he presentado obra abstracta, siempre he practicado la pintura del natural. Aquí he encontrado un modelo ideal para desarrollar mi obra, los paisajes que me rodean".

Y es esa naturaleza del entorno más próximo la que se hace grande en los doce lienzos de paisajes que, en óleo sobre lino, aquí se exhiben. Árboles, ramas, senderos... la pintora se traslada desde la localidad onubense para enseñar su trabajo, una vez más, en la ciudad que le vio formarse como artista, pues se asentó en Sevilla durante la juventud y fue aquí donde estudió la carrera de Bellas Artes. "He realizado exposiciones en Sevilla desde que era estudiante en Bellas Artes. En 1998 tuve una exposición individual en la Sala de la Asociación C.A.L. de la que era cofundadora, dedicada a la promoción del arte emergente. Allí acudió Iván de la Torre, crítico de arte, que me puso en contacto con Alberto Rojas y Jose Luis Palma, a raíz de lo cual expuse en Espacio Arte y Galería Icaria a principios de los años 2000 en Sevilla. En 2005 también expuse en la galería Arte XXI en Madrid", detalla.

Fátima Pemán continuó su formación en Estados Unidos y allí descubrió su identidad como creadora gracias a los estudios de arte que realizó en Nueva York, en concreto en la New York Studio School, fundada por los expresionistas abstractos americanos de los que tanto ha bebido su obra posterior. "Tuve como uno de los profesores a Graham Nickson, director de la escuela, y como tutor a Esteban Vicente", resalta.

'Paisajes' de Fátima Pemán

Hablar de referentes en la producción de la artista le resulta complejo, "ya que para mí es difícil decantarme por uno; muchos son de los artistas que admiro, de todas las épocas, aunque mi favorita es el Renacimiento flamenco y el primitivo Renacimiento italiano. En Sevilla, admiro mucho a Juan Fernández Lacomba, académico de Bellas Artes, del que sigo sus consejos".

En la exposición que ahora presenta, junto a la obra paisajística, Pemán exhibe una carpeta de dibujos abstractos en tinta china y ocho botellas. "En las botellas he realizado dibujos que vengo haciendo desde hace muchos años, desde la adolescencia. Son aglomeraciones de dibujos a modo de caleidoscopios, dibujos que nunca se repiten. Las piezas de la carpeta de dibujos parten de la misma idea, pero a modo de imágenes individuales", explica la pintora.

Su próxima exposición también se centrará en los paisajes, será para el museo de Fuenteheridos. Por el momento, y durante un mes, su obra estará expuesta en Sevilla y para los que quieran seguir sus pasos: "En mi cuenta de Instagram pueden leer mis escritos sobre arte, ya que me gusta reflexionar sobre el tema, especialmente sobre la composición en pintura".

Más información: Del 14 de octubre al 14 de noviembre, en la Sala de Exposiciones David Puentes, en la sede de la Fundación Cultura Andaluza (C/ Salmendina, 3). De lunes a viernes, de 18:00 a 21:00.