Halloween: Consejos para utilizar disfraces y maquillajes seguros

¿Cuáles son las claves para no pasar desapercibido en Halloween? La elección de un buen disfraz y un buen maquillaje son los dos ingredientes básicos para triunfar en la noche de los muertos. Pero, ¿qué precauciones se pueden seguir para celebrar esta fiesta de forma segura?

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda que hay productos de maquillaje que contienen sustancias químicas que no son inocuas y que a veces pueden dar lugar a reacciones alérgicas o de sensibilidad, sobre todo en la piel de niños pequeños. No utilizar maquillaje en cantidades excesivas, evitar productos con parabenos o no elaborar disfraces con productos inflamables son algunos de estos consejos destacados de la lista que aquí abajo se reproduce.

Precauciones con el maquillaje

-No utilizar el maquillaje en cantidades excesivas.

-Limpiar bien la piel cuando lo retiremos, sin que queden restos.

-Ante cualquier reacción (picor, enrojecimiento…), eliminar la pintura y aclarar bien con agua.

-Cuidado con los esmaltes, pues tienen disolventes que pueden ser peligrosos. Especialmente con los niños, que suelen llevarse las manos a la boca.

-Optar por una peluca, pañuelo o gorro de color, en vez de un spray para teñir el pelo.

-Evitar los maquillajes que incluyan en su composición algunos parabenos (propil y butilparaben) y que lleven fragancias, ya que muchas son sustancias potencialmente alergénicas. Y por supuesto, también aquellos que no indican qué tienen en su composición.

-Cuidado con las lentillas de fantasía: ojos de serpiente, de zombi, de vampiro… Nunca deben comprarse por internet, bazares o tiendas de disfraces. Únicamente pueden dispensarse en tiendas físicas que cuenten con un profesional óptico optometrista, que supervise la venta y garantice que no se pone en riesgo la salud de los ojos. Además, es importante seguir las recomendaciones de los expertos para evitar correr riesgos con estas lentillas cosméticas.

Disfraces que asusten, pero que sean seguros

Si se compra un disfraz para el niño, OCU recomienda lavarlo antes de utilizarlo o, al menos, dejarlo abierto, aireándose, al menos 48 horas, con el fin de limitar la presencia de sustancias potencialmente peligrosas. En cualquier caso, OCU recuerda que un disfraz seguro debe:

-Estar elaborado en material que no sea inflamable.

-Para los niños más pequeños, de menos de 3 años, es importante asegurarse de que no hay partes pequeñas, o elementos del disfraz que pueda llegar a tragar o introducir en la nariz.

-Si tiene capucha, careta o máscara, asegurarse de que no limita la visión.

-Si el vestido es largo, no debe superar los tobillos del niño, para que no se lo pise y tropiece.

-Los accesorios deben ser de goma, nunca metálicos.

Para aquellos que decoran la casa para la ocasión, OCU también ofrece una serie de consejos prácticos de seguridad y ahorro:

Cuidado con las velas: además del riesgo de incendio, pueden emitir sustancias peligrosas: OCU recomienda escoger las menos perfumadas, ventilar la habitación y evitar que estén al alcance de los más pequeños.

No caer en el consumismo excesivo que acompaña todas estas fiestas "prefabricadas": En vez de comprar platos, servilletas o guirnaldas temáticas de un solo uso, que no son baratas y no se podrán reutilizar, OCU recomienda elegir productos reutilizables, naturales, auténticas calabazas de la frutería, hojas caídas de los árboles, piñas…o pedir a los más pequeños que hagan ellos mismos sus dibujos y decoren la casa.

Aprovechar las tardes lluviosas en casa para hacer trabajos manuales: por ejemplo, el rollo de papel higiénico puede ser un fantasma para decorar, un envase de yogur puede convertirse con papel y con pinturas en un murciélago… También es buen momento para preparar dulces caseros o platos "temáticos": las calabazas, de plena temporada, pueden ser protagonistas de una riquísima cena.