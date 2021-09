Hangar Brand, la nueva marca de moda que despega desde Sevilla

Hangar Brand, una marca de ropa diseñada por dos jóvenes sevillanos (...flight from Seville, uno de los lemas de la firma), busca hacerse un hueco en la moda de estilo juvenil conformando un catálogo de prendas 100% de algodón de alta calidad buscando la elegancia y la comodidad.

La marca se inicia apostando por un diseño clásico en prendas de corte Regular Fit elegantes y minimalistas, capaces de albergar diversos estilos de outfit de carácter masculino, pero tratando de romper esas antiguas barreras en la moda para llegar a un pensamiento único con corte unisex.

El significado de la libertad a menudo está relacionado con la fantasía de volar, desplegar tus alas y dejarse llevar. Hangar busca transmitir ese estilo de vida aventurero que todos llevamos dentro. Una búsqueda incansable de sentirse libres, conocer sitios nuevos, vivir nuevas experiencias, es por eso que eligen una avioneta de estilo vintage como logotipo creando esa imagen de marca que invita a dejarse llevar, en definitiva, a volar.

‘Get on the flight that will take you to your next adventure’ (súbete al vuelo que te llevará a tu próxima aventura), es otro de los lemas clave de Hangar Brand. El carácter aventurero también se ve reflejado en la marca en distintos diseños que conforman un perfil de amantes del deporte y de la aventura, surf skate parapente entre otras modalidades del deporte de aventura que se verán recogidas en sus diseños albergando un estilo más desenfadado.

Amantes de la naturaleza y respeto por el medio ambiente con un firme compromiso que están reflejados en la elaboración de sus prendas y packaying intentando reducir el impacto de la huella ecológica. En este sentido, desde Hangar se trata de acabar con este impacto de distintas formas, no fabricando etiquetas para cada prenda ni envoltorios de plástico y utilizando un packaying de tipo kraft libre de tintes y cierres de plástico.

Las camisetas lucen el logotipo de la marca, una avioneta que se incorpora en forma de parche a las prendas que aporta un estilo juvenil a la par que elegante y cómodo. Por otra parte, las camisetas destacan por su calidad en el material y están diseñadas en España y fabricadas en Portugal. Además, el tejido de las mismas es de algodón 100% peinado.

El compromiso de la marca en términos de sostenibilidad medioambiental, engloba además otros aspectos como la futura participación a través de donaciones en distintos proyectos que ayuden a contrarrestar la deforestación y otros proyectos relacionados con la mejora del medio ambiente. Puedes conocer la historia de la marca en su pagina web, www.hangarbrand.com y en el perfil de sus distintas redes sociales (@hangarbrand).