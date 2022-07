Joaquín lo vuelve a hacer: show al ritmo de Despechá con sus compañeros de equipo

El 28 de julio, Rosalía sacaba nuevo tema, canción que solo habían escuchado las personas que han acudido a los distintos conciertos de su gira "Motomami World Tour". Bajo el nombre "Despechá", este nuevo hit de la catalana se volvía viral en redes en escasas horas desde su estreno.

La artista catalana es una de las cantantes de moda y parece que, también en el vestuario del Real Betis Balompié, no pueden dejar de escucharla. De hecho, Joaquín, ya asiduo a las coreografías en tono humorístico, ha vuelto a marcarse un baile al ritmo de Despechá.

Con Joaquín en el centro de la pantalla, Borja Iglesias justo detrás subido en un sofá y a sus lados Marc Bartra y Aitor Rubial, los cuatro futbolistas han conseguido sacar unas risas a los usuarios en redes. De hecho, la misma cuenta oficial del Real Betis en Twitter los llama 'Los Motobetis'.

Y es que la cantante española, está triunfando en todo el mundo con su último álbum, hasta el antiguo Presidente de los Estados Unidos, Barak Obama, la escucha. Obama todos los veranos comparte su lista de reproducción del verano, ya que conoce muchos artistas nuevos en las recomendaciones que le hacen los usuarios. Una de sus canciones preferidas para este verano es 'Saoko' de Rosalía.

Every year, I get excited to share my summer playlist because I learn about so many new artists from your replies—it’s an example of how music really can bring us all together.Here’s what I’ve been listening to this summer. What songs would you add? pic.twitter.com/9OgPq0SRy4