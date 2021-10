José James, llega a Sevilla una de las voces del jazz

El Teatro Lope de Vega abre su programación semanal mañana viernes, 22 de octubre, con el americano José James (Minneapolis, 1978), una de las grandes voces del jazz contemporáneo, que presentará ante el público sevillano su característica mezcla de jazz, rhythm & blues, hip-hop y electrónica.

James hace parada en Sevilla en el marco de Independence Tour, que supone la celebración en vivo del artista de más de una década de hacer música en todo el mundo. Libertad artística, creatividad sin fronteras y música más allá del género son los ingredientes que han marcado su estilo desde que fuese descubierto en Londres por Gilles Peterson.

Con su sugerente y poderosa voz, José James genera atmósferas llenas de sensualidad, calidez y trascendencia, transitando del rapeado hipnótico al recogimiento romántico.

Llega a la capital para presentar su nuevo trabajo titulado ‘No Beginning No End 2’

Ahora, aterriza en Sevilla con su noveno álbum de estudio, No Beginning No End 2, producido con su propio sello (Rainbow Blonde Records) y para el que ha contado con colaboraciones como las de Aloe Blacc, Ledisi, Laura Mvula, Lizz Wright y Christian Scott aTunde Adjuah. Este trabajo supone, al mismo tiempo, una exploración musical de la identidad y un tributo a algunas de sus mayores influencias musicales, entre las que se encuentran nombres como Michael Jackson, Prince y Marvin Gaye.

Como él mismo explica, “esta es una celebración de mi libertad artística y quiero invitar al mundo”, y añade: “He pasado toda mi carrera buscando una manera de expresar lo que amo de la música y con No Beginning No End he puesto todas las piezas juntas. Somos Minneapolis, el funk y yo creciendo como un niño de la generación del hip-hop. Y es un tributo a los grandes del jazz que no pudieron tener sus propios maestros: Miles Davis, Nat Cole, Billie Holiday y John Coltrane. Con No Beginning No End 2 estamos construyendo el futuro”.

Debut sevillano con Pablo Barragán

La ROSS

El segundo programa de la temporada de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla contará con el debut como solista junto a esta formación del clarinetista sevillano, residente en Berlín, Pablo Barragán, en un doble concierto que tendrá lugar hoy y mañana viernes en el Teatro de la Maestranza, bajo la dirección del maestro Oliver Díaz. Dará comienzo a las 20:00.

La suerte de un pacto común

Teatro

Un grupo de amigos que se reúnen para comer y beber juntos acaban generando una suerte de 'pacto común' que les lleva de vuelta hacia un estado primigenio y esencial. Esta es la sinópsis de Tribu, la obra teatral que se representará el próximo 24 de octubre en el Teatro TNT. Desde las 20:30 se podrá disfrutar de la profesionalidad de Colectivo Fango.

Teatro TNT

Els Joglars y 'Señor Ruiseñor'

Teatro

Els Joglars, una de las compañías de teatro más grandes de las últimas décadas, llega hoy a Tomares con la obra Señor Rusiñor, representación en la que se reivindica el arte como patria universal, a partir del artista Santiago Rusiñol, contra las patrias identitarias. Será en el Auditorio Municipal Rafael de León, a las 20:30.

21 de octubre a las 20:30

Beret presenta su nuevo álbum

Concierto

El sábado, 23 de octubre, se celebrará un concierto de Beret en el Auditorio Rocío Jurado de la Isla de la Cartuja de Sevilla. La actuación forma parte de la gira Prisma Tour en la que el cantante y compositor sevillano está presentando las canciones del disco del mismo nombre. El nuevo álbum de estudio ha contado con las colaboraciones de artistas como Vanesa Martín.

23 de octubre a las 21:00

Verónica y un torturado escritor

Teatro

Los días 22, 23 y 24 de octubre se representará en La Fundición de Sevilla la obra teatral El amo, una historia que narra la vida de Verónica y su trabajo como secretaria a las órdenes de un torturado escritor, que reside en un palacio alejado del mundo, con la única compañía de su abnegado criado. Tiene de todo: conmovedora, salpicada de humor, sobre la necesidad de amar y los riesgos a lo que eso nos expone.

La Fundición a las 20:00

Variation(s), danza en el Central

Danza

Este viernes 22 y el sábado 23 de octubre se representará el espectáculo de danza contemporánea Variation(s) en la sala B del Teatro Central de Sevilla. Rachid Ouramdane es el autor del concepto y la coreografía de estos dos solos protagonizados por los bailarines Annie Hanauer y Rubén Sánchez. Cuenta con música de Jean-Baptiste Julien y una duración aproximada de una hora.

22 y 23 de octubre a las 19:30

María Toledo y la ranchera que enamora

Este sábado hay una cita obligada, a las 20:00, en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Llega a sus tablas todo el poderío de María Toledo que canta El Rey, la celebérrima ranchera, y su versión no solo rompe todos los esquemas: también tritura las listas de éxitos. El single es solo un anticipo del nuevo trabajo discográfico, grabado en Jerez de la Frontera, con aroma mexicano que la cantante, la primera mujer que canta flamenco acompañándose con un piano, llevaba tiempo acariciando.