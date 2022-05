Lino y algodón orgánico, protagonistas de la nueva colección de MUJI

La empresa MUJI sigue desarrollando sus productos con materiales y procesos sostenibles que cuiden al planeta, pero todo con la calidad característica de la marca. Las propuestas textiles imprescindibles para esta temporada forman parte de la nueva colección de la firma de origen japonés, siendo el algodón y el lino orgánico sus nuevos aliados.

El lino es uno de los materiales más usados durante el verano, debido a su comodidad en el día a día y que con cada lavado sus prendas no solo no se debilitan, sino que sus fibras se refuerzan. Además, es transpirable, absorbente de la humedad y de secado rápido, muy útil para las altas temperaturas. La colección abarca no solo prendas de temporada tanto para mujer como para hombre, incluso los más pequeños podrán disfrutar de la comodidad de los nuevos productos de MUJI.

Camisas anchas, vestidos con cuello Mao, pantalones rectos o vestidos de manga francesa son algunas de las prendas imprescindibles dentro de la nueva colección de la firma. Además de prendas exteriores como chaquetas con cuello redondo o gabardinas repelentes al agua. Todo ello, sin dejar de mencionar la gama de complementos y accesorios para luchar contra las olas de calor disponibles tanto en tiendas físicas como online, como los sombreros y gorras de rafia natural, originaria de Madagascar. Esta prenda contiene resina natural y la rafia dispone de una composición con gran flexibilidad que crece con cada uno. Este tipo de complementos están realizados uno a uno lo que los dota de una textura de punto con una gran ventilación para el verano.