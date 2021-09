Lora comienza a transformarse en un pueblo museo con la intervención de cinco escultores

El alcalde de Lora del Río, Antonio Enamorado Aguilar, la concejala-delegada de Cultura, María Díaz Cañete, y el técnico municipal Juan Manuel Cumplido Lopez presentaron a los cinco artistas internacionales que participan en el I Simposio Bienal de Escultura #LoraPuebloMuseo, que se desarrollará hasta el próximo 26 de septiembre.

Según la concejal-delegada de Cultura, María Díaz Cañete, "nos encontramos ante el evento más importante de este año del programa LoraPuebloMuseo, como es este simposio internacional que va reforzar nuestro compromiso con la cultura y en este caso concreto con la escultura: cinco grandes artistas van a realizar sus obras de arte tanto en el Paseo Kevin López como en el Paseo Barquerito de Lora, para que podamos disfrutarlas y admirarlas.

Por su parte, el alcalde de Lora del Río, Antonio Miguel Enamorado, enfatizó que "esta actividad viene a sacar la cultura a la calle, como otras propuestas que ya hemos realizado hace unos meses; queremos que los loreños y visitantes puedan participar en la elaboración de estas obras de arte, puesto que los artistas las realizarán al aire libre, con posibilidad de verlas insitu, y con una temática especial, Lora del Río y el Guadalquivir, empleando además materiales reciclados para su elaboración".

Los cinco artistas que participan en esta primera edición son: Nikolay Yotov (Bulgaria), con la obra denominada Infinity-Harmony; Miguel Fernández Vilches (Córdoba), con la obra denominada Garza Real; Rumen Dimitrov (Bulgaria), con la obra Drop of Life; Tamara de la Montaña Andrés (Madrid), con la obra El Barquerito, y Michael Rofka (Alemania), con la obra Drops of the River.

Los artistas estarán trabajando en sus obras de arte hasta el 26 de septiembre, empleando materiales reciclados y con la temática general de Lora y el río Guadalquivir. Se recibieron 53 propuestas de obras de escultores no sólo de España sino de diversas nacionalidades de todo el mundo: Japón, Turquía, Argentina, Hungría, Rumanía, Serbia, Bulgaria, Perú, Chile, Rusia, Alemania, Italia, Polonia, Bielorrusia, República Dominicana, Macedonia, Israel. El jurado que seleccionó a los artistas estuvo compuesto por: María Ángeles Angulo Jiménez, Carmen Carmona Huelva, y Rosalía Gómez Castellano.

Simposio Bienal de Escultura Lora: Pueblo Museo

Esta primera edición del Simposio Bienal de Escultura Lora: Pueblo Museo se encuentra enmarcado en un proyecto general que quiere convertir la localidad en un museo al aire libre que pretende fusionar el arte y la cultura, con el objetivo de ir transformando, a lo largo de los años, el entorno de la villa a partir de una multitud de iniciativas entroncadas en esta misma línea de trabajo.

Este Simposio quiere convertirse en un encuentro bianual para acercar la disciplina artística de la escultura a la comunidad local, superando los espacios formales para el arte y llevándola a una dimensión pública y cercana con la gente, sobre la base del trabajo in situ, siendo los trabajos realizados frente al público y sometidos a su observación directa.

Asimismo se pretende promover la convivencia profesional y humana de sus participantes pues los escultores comparten áreas comunes de residencia, alimentación y esparcimiento durante las dos semanas que dura el Simposio, pero además se integran a espacios colectivos de trabajo, facilitándose el intercambio de conocimientos y opiniones frente a las propuestas de cada escultor. El simposio de escultura no tiene carácter competitivo pues no hay un premio en dinero en disputa.